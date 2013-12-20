T24 LogoT24 Logo
Gündem

Oğul: Baba, evde polis arama yapıyor Bakan Çağlayan: Polisi bana ver

Yavuz Donat, oğlu gözaltına alınan Zafer Çağlayan'ın 'bu nasıl iş?' diye sorduğunu, 'İlgileneceğim' diyen Muammer Güler'in kendi oğlunun gözaltına alındığını da böyle öğrendiğini yazdı

20 Aralık 2013 14:59

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Salih Kaan Çağlayan’ın evine baskın yapıldığı sırada babası Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı aradığı, operasyonu telefondan öğrenen Çağlayan’ın ise polisi isteyerek “Götürürken koluna girmeyin. Resim de çekilmesin. Kanun önünde herkes eşittir. Görevinizi yapın” dediği öne sürüldü.

İddiaya göre, Zafer Çağlayan bu görüşmenin ardından İçişleri Bakanı Muammer Güler’i arayarak, “Bu nasıl iş?” diye sordu. Çağlayan’a “Hemen bakıyorum” yanıtını veren Muammer Güler de oğlu Barış Güler’in gözaltına alındığını böyle öğrendi.

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun başladığı saatlerde yaşanılanlar, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat tarafından kaleme alındı.

 

Saat 04.00

 

Yavuz Donat’ın Sabah gazetesinde “Saat 04.00” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Zafer Çağlayan ailesine "Geçmiş olsuna gidenlerden" öğrendik...

Sabah saat 04.00'te Çağlayan'ın telefonu çalmış: "Baba, evde polisler arama yapıyorlar... Benden duy istedim... Endişelenme."

Zafer Çağlayan "Polisi bana ver" demiş... Polisten operasyonla ilgili bilgi almış.

Çağlayan'ın polisten iki isteği olmuş... "Götürürken koluna girmeyin... Resim de çekilmesin... Kanun önünde herkes eşittir... Görevinizi yapın."

Sonra... Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler'i aramış... Güler uyuyormuş... Uyandırmış.

Çağlayan demiş ki "Bu nasıl iş?" Güler "Hemen bakıyorum" karşılığını vermiş... İçişleri Bakanı ilgilileri aramış... Ve bu arada öğrenmiş ki "Kendi oğlunu polisler çoktan alıp götürmüşler."

 

ETİKETLER

yolsuzlukrüşvetali ağaoğluakpfatihbelediyebakanoğulakdoğanyükselirpiyasaoperasyonzafer çağlayanmuammer gülermustafa demiregemen bağışerdoğan bayraktarfezleke

İlgili Haberler

Savcılıktan RTÜK’e yolsuzluk yayınları için uyarı

Yolsuzluk operasyonunu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan RTÜK'e 'yayınlara dikkat' uyarısı geldi...

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 3 kişi daha serbest

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi daha emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı

Bakan Şimşek: Yolsuzluk yapanın Allah belasını versin

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şu anda bir soruşturma var, yargıya intikal etmiş bir konu var. Her konuda olduğu gibi bu konuda da peşin hükümlü olmak doğru değil

Egemen Bağış'tan yolsuzluk tweeti

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Egemen Bağış görüntüleri de çıktı, Bağış ise suçlamalara Twitter'dan cevap verdi

Yolsuzluk operasyonunda 50 kişi Adliye'ye sevk edildi

Bakan Muammer Güler'in oğlu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İşadamı Ağaoğlu Adliye'ye sevk edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24