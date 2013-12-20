Oğul: Baba, evde polis arama yapıyor Bakan Çağlayan: Polisi bana ver

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Salih Kaan Çağlayan’ın evine baskın yapıldığı sırada babası Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı aradığı, operasyonu telefondan öğrenen Çağlayan’ın ise polisi isteyerek “Götürürken koluna girmeyin. Resim de çekilmesin. Kanun önünde herkes eşittir. Görevinizi yapın” dediği öne sürüldü.

İddiaya göre, Zafer Çağlayan bu görüşmenin ardından İçişleri Bakanı Muammer Güler’i arayarak, “Bu nasıl iş?” diye sordu. Çağlayan’a “Hemen bakıyorum” yanıtını veren Muammer Güler de oğlu Barış Güler’in gözaltına alındığını böyle öğrendi.

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun başladığı saatlerde yaşanılanlar, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat tarafından kaleme alındı.

Saat 04.00

Yavuz Donat’ın Sabah gazetesinde “Saat 04.00” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Zafer Çağlayan ailesine "Geçmiş olsuna gidenlerden" öğrendik...

Sabah saat 04.00'te Çağlayan'ın telefonu çalmış: "Baba, evde polisler arama yapıyorlar... Benden duy istedim... Endişelenme."

Zafer Çağlayan "Polisi bana ver" demiş... Polisten operasyonla ilgili bilgi almış.

Çağlayan'ın polisten iki isteği olmuş... "Götürürken koluna girmeyin... Resim de çekilmesin... Kanun önünde herkes eşittir... Görevinizi yapın."

Sonra... Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler'i aramış... Güler uyuyormuş... Uyandırmış.

Çağlayan demiş ki "Bu nasıl iş?" Güler "Hemen bakıyorum" karşılığını vermiş... İçişleri Bakanı ilgilileri aramış... Ve bu arada öğrenmiş ki "Kendi oğlunu polisler çoktan alıp götürmüşler."