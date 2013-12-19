Savcılıktan RTÜK’e yolsuzluk yayınları için uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerine yolsuzluk operasyonu ile ilgili yayınlara dair bir yazı iletti. RTÜK'e gönderilen yazılı metinde, "Son iki gün içinde yazılı, görsel medyada ve internet sitelerinde soruşturmaların gizliliğini ihlal edecek veya kişileri suçlu gösterecek mahiyetteki yayınlara dikkat çekilmiş ve gerekli tedbirlerin alınması talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Medyatava'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın RTÜK'e gönderdiği yazı şöyle:

"Medyada “Yolsuzluk Soruşturması” adıyla yer alan olaylarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına gönderilen 19 Aralık 2013 tarihli yazıda, son iki gün içinde yazılı, görsel medyada ve internet sitelerinde soruşturmaların gizliliğini ihlal edecek veya kişileri suçlu gösterecek mahiyetteki yayınlara dikkat çekilmiş ve gerekli tedbirlerin alınması talep edilmiştir. Yayın kuruluşlarının dikkatine sunulur."