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Yolsuzluk operasyonu polis ile İBB'nin arasını açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17 Aralık operasyonundan sonra, polise otobüs vermeyi durdurdu

22 Aralık 2013 10:30

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün (İEM) arasını açtı.

Emniyet bugüne dek, araç sıkıntısı nedeniyle Çevik Kuvvet polislerini ve toplumsal olaylarda gözaltına alınanları sağlık kontrollerine ve adliyeye sevklerde, İBB’den kiraladığı otobüsleri kullanıyordu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre 17 Aralık 2013 operasyonu, bu ticari ilişkinin sonu oldu. Üst düzey bir emniyet yetkilisi konuyla ilgili “Yıllardır yaşanan otobüs sıkıntısını belediyeden kiralama yoluyla yapıyorduk. Ancak operasyonun başladığı günden beri otobüs vermeyeceklerini söylediler. Sorunu özel şirketlerden kiraladığımız otobüslerle aştık. Bundan sonra belediyeden otobüs istemeyeceğiz” dedi.

Hürriyet'te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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