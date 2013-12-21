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Yolsuzluk operasyonunda tutuklananların sayısı 26'ya çıktı

İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen toplam 81 kişiden 24 tutuklandı

21 Aralık 2013 11:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan toplam 91 kişiden 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında; İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve iş adamı Reza Zerrab da bulunuyor.

İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen toplam 81 kişiden 24 tutuklandı. İş adamı Ali Ağaoğlu’n da ada aralarında bulunduğu 4 kişi, savcılık sorgunun ardından adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve iş adamı Reza Zerrab bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda kapsamında önceki gün 10 kişi adliyeye sevk edilmiş, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanmıştı. Dün de adliyeye 81 şüpheli getirildi. 4 savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 49’u tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Aralarında bakan çocukları Barış Güler ve Kaan Çağlayan, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve iş adamı Reza Zerrab'ın bulunduğu 16 kişi tutuklandı. İş adamı Ali Ağaoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Fatih belediye Başkanı Mustafa Demir ve Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Bayraktar, nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Böylece, soruşturma kapsamında adliyeye getirilen toplam 91 kişiden 26’sı tutuklanmış oldu. 

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