Bakan Bayraktar'ın oğlunun da aralarında bulunduğu 14 kişi serbest bırakıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu, Oğuz Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi serbest bırakıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında, savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 49 kişiden 14'ü serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 14 kişi için adli kontrol istendi ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ali Ağaoğlu da, mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakılanlar arasında.

Savcılık, şüphelileri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgeyi bozmak, yok etmek, veya gizlemek, rüşvet almak ve vermek, nüfus ticareti" suçlamalarıyla mahkemeye sevk etmişti.

Yavuz Çelik, Sadık Soylu, Mehmet Ali Kahraman, Mehmet Erdal, İsmail Çakal, İsmail Kibici, Hüseyin Avni Sipahi, Fuat Kuşçu, Ekrem Eray Arda, Aliseydi Karaoğlu, Ali Karaaslan, Ahmet Emil ve Abdullah Uçar serbest bırakılan diğer isimler.

Bayraktar: Her şeye hazırlıklıydık

Abdullah Oğuz Bayraktar adliye çıkışından kısa bir açıklama yaparak, "Adalet başka bir şey yok. Daha bizi temizlemeleri lazım. Onlar da bilmiyor, kimse bilmiyor. Aklamaya çalışıyoruz. İftira da yok ortada. Hiç birşey anlamadık. Allah yardımcımız olsun. Biz her şeye hazırlıklıydık zaten. Bu saaten sonra her şeye hazırdık. Allah hayırlısını verir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ali Ağaoğlu'nun gece saatlerinde adliyeden kimseye görünmeden ayrıldığı öğrenildi.

Yurt dışına çıkış yasağı

Mahkeme kararında, "İsnat edilen suç vasfına, delil durumuna, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların, tutuklamayı gerektirecek şekilde bulunmaması, bu aşamada delilleri yok etme, karartma ve gizleme ihtimali görülmediği, sabit ikametgâh sahibi olmaları kaçma şüphelerini uyandıran somut olguların bulunmaması, keza ileride suç vasfının değişme ihtimalin bulunması nedeniyle ileride mağduriyetlerine sebep olmaması bakımından tutuklama talebinin reddine karar verildi." ifadeleri yer aldı.

14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren 25. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Selahaddin Elitaş, şüphelilere yurtdışına çıkış yasağı koyarak, şüphelilerin haftanın Cumartesi günleri olmak üzere ikametgahlarına en yakın karakolda imza vermelerine hükmetti. Öte yandan 35 şüphelinin ise mahkemedeki sorgu işlemleri devam ediyor.

Sorgulanmayı beklerken bayıldı

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mimar Ali Tunç sorgusunu beklediği sırada rahatsızlandı. Polisler hemen ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri Tunç'a ilk müdahaleyi adliye içinde yaptı. Tunç ardından sedyeyle ambulansa bindirilerek iki polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.