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Savcıların tutuklama istediği 49 kişi hakkındaki suçlamalar neler?

Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 71 kişi bu sabah adliyeye getirildi; bunlardan 49'u tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilirken 18 kişi serbest bırakıldı, 4 kişiye ise adli kontrol şartı getirildi

20 Aralık 2013 23:23

Savcı, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Bakan Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Bayraktar, Reza Zarrab ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.
Şüpheliler, 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındılar.
Savcılar, şüpheliler ile ilgili kararları oy birliği ile aldılar.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise şöyle: "Altın kaçakçılığı, rüşvet almak-vermek, imar kirliliği, kara para aklama, sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik."
 

3 ayrı soruşturma

 
TOKİ dosyası: Ağaoğlu ile Oğuz Bayraktar’ın yer aldığı dosyada 23 şüpheli bulunuyor. Soruşturmayı savcılar Mehmet Yüzgeç, Ekrem Aydıner ve Mustafa Erol yürütüyor. 
Suçlamalar: Örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nüfuzu kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliği. 
Fatih dosyası: Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte 27 şüpheli var. Dosyaya savcılar Celal Kara, Ekrem Aydıner ve Mustafa Erol bakıyor. 
Suçlamalar: Rüşvet vermek ve almak. Başkan Demir’in kardeşi Sebahattin Demir’in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 
Kara para dosyası: Reza Zarrab,  Barış Güler, Kaan Çağlayan ve Süleyman Aslan’ın da bulunduğu dosyada 21 şüpheli var. 
Suçlamalar: Altın kaçakçılığı, karapara aklama, rüşvet.
 
Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından Barış Güler, Kaan Çağlayan, Süleyman Aslan, Reza Zarrab ve Mustafa Demir'in de aralarında bulunduğu 49 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 18 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, işadamı Ali Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, iş adamı Reza Zarrab'ın aralarında bulunduğu birinci soruşturmada 14 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken 7 kişi serbest bırakıldı.
Fatih Belediye Başkanı'nın içinde bulunduğu ikinci soruşturmada 21 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken 1'i adli kontrol uygulanması talebiyle olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.
Ali Ağaoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Bayraktar'ın da içinde bulunduğu üçüncü soruşturmada ise 14 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 3'ü adli kontrol uygulanması talebiyle toplam 9 kişi serbest bırakıldı.
 

Savcılar arasında ihtilaf yok; kararlar oy birliğiyle alındı

 
Tutuklama talebinde soruşturmanın 4 savcısı arasında ihtilaf yaşanmadı, karar oy birliğiyle alındı. Son atamalardan sonra soruşturmaları Celal Kara, Mehmet Yüzgeç, Mustafa Erol ve Ekrem Aydıner yürütüyor.

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