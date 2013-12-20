Üç bakan çocuğu ve Halkbank Genel Müdürü dahil, savcıdan 14 tutuklama talebi!

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlardan aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Reza Zarrab'ın da bulunduğu 14 kişi, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi, 7 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Bayraktar da tutuklama talebi ile mahkemeye sevkedildi.

17 Aralık operasyonu kapsamında Barış Güler ve Kaan Çağlayan'ın tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildiği soruşturma dosyasında 21 şüpheli bulunuyordu.