Üç bakan çocuğu ve Halkbank Genel Müdürü dahil, savcıdan 14 tutuklama talebi!

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlardan aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Reza Zarrab'ın da bulunduğu 14 kişi, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi, 7 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Bayraktar da tutuklama talebi ile mahkemeye sevkedildi.
17 Aralık operasyonu kapsamında Barış Güler ve Kaan Çağlayan'ın tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildiği soruşturma dosyasında 21 şüpheli bulunuyordu.
Savcılık sorgularından sonra üç bakanın oğlu ve Reza Zarrab ile Süleyman Aslan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilirken, kararda 4 savcının oy birliğiyle karar verdiği belirtildi.
Serbest bırakılan 7 kişi şöyle, Cemalettin Habbani, Murat Yılmaz, Mustafa Behçet Kaynar, Ercan Sagin, Yücel Özçelik, Adem Delgeç ve Halil İbrahim Akkaya.
Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen kişilerin işlediği iddia edilen suçlar şöyle; "Altın kaçakçılığı, rüşvet almak-vermek, imar kirliliği, kara para aklama, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik."