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İşte teknik takip dosyasında yer alan Barış Güler'in görüntüleri

Rıza Sarraf'ın ofisinde çekildiği belirtilen fotoğraflarda, Barış Güler'in içeriye çantasız girdiği ancak buluşma yerinden çanta ile ayrıldığı görülüyor

18 Aralık 2013 21:05

Yolsuzluk operasyonun teknik takip sürecinde çekilen, İçişleri Bakanı Güler'in oğlu Barış Güler'in ve Rıza Sarraf'ın yer aldığı fotoğraflar yayımlandı. Barış Güler'in ofisinin yakınlarında çekilen fotoğaflarda, içinde nakit para olduğu tahmin edilen bir valiz görülüyor. Rıza Sarraf'ın ofisinde çekildiği belirtilen fotoğraflarda ise, Güler'in içeriye çantasız girdiği ancak buluşma yerinden çanta ile ayrıldığı görülüyor.

Doğan Haber Ajansı tarafından yayımlanan fotoğraflar şöyle:

Bu fotoğrafta Nuru Osmaniyye caddesi üzerinde yer alan Orient Bazaar isimli iş yeri görülüyor. 

Bu fotoğrafta Orient Bazaar girişinde Halil İbrahim Akkaya ve Özgür Özdemir görülüyor.

Bir başka foto karesinde Barış Güler ve Rıza Sarraf aynı karede görülüyor.

 

Barış Güler elinde çanta ile görülüyor. çantasız giren Güler'in çıkışta taşıdığı çantada 800 bin dolar olduğu ileri sürüyor

 

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