T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan Bayraktar: Oğlumun bu tür işlere bulaştığını sanmıyorum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 'yargı sürecini izleyeceğiz, üzüntü duydum' dedi

18 Aralık 2013 19:37

İstanbul ve Ankara'da eşzamanlı olarak düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında, aralarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar'ın da bulunduğu 51 kişinin göz altına alındığı olaya ilişkin olarak bakan Erdoğan Bayraktar açıklama yaptı. Bayraktar'ın, oğlu için "Bu tür işlere bulaştığını sanmıyorum" diye değerlendirdiği öğrenildi.

Bakan Bayraktar, oğlunun gözaltına alındığını sabah saatlerinde televizyondan öğrendi. Bayraktar'ın yakın çevresine "Yargı sürecini izleyeceğiz. Üzüntü duydum" dediği belirtildi. Bakan Bayraktar, operasyonun ardından diğer bakanların aksine programını iptal etmeyerek tüm gün makamındaki çalışmalarına devam etti.

ETİKETLER

erdoğan bayraktarçevre ve şehircilik bakanıyolsuzlukrüşvetoperasyonistanbulankaragözaltıtelevizyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24