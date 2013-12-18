Erdoğan Bayraktar: Oğlumun bu tür işlere bulaştığını sanmıyorum

İstanbul ve Ankara'da eşzamanlı olarak düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında, aralarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar'ın da bulunduğu 51 kişinin göz altına alındığı olaya ilişkin olarak bakan Erdoğan Bayraktar açıklama yaptı. Bayraktar'ın, oğlu için "Bu tür işlere bulaştığını sanmıyorum" diye değerlendirdiği öğrenildi.

Bakan Bayraktar, oğlunun gözaltına alındığını sabah saatlerinde televizyondan öğrendi. Bayraktar'ın yakın çevresine "Yargı sürecini izleyeceğiz. Üzüntü duydum" dediği belirtildi. Bakan Bayraktar, operasyonun ardından diğer bakanların aksine programını iptal etmeyerek tüm gün makamındaki çalışmalarına devam etti.