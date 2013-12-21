İki bakan oğlu, Halkbank Genel Müdürü ve Reza Zarrab tutuklandı

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, işadamı Rıza Sarraf ve Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da aralarında olduğu 14 kişi tutuklandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, savcılık sorguları tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen 21 kişilik diğer grup için de karar çıktı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de araların bulunduğu 19 kişi serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 71 kişiden işadamı Rıza Sarraf, bakan oğulları Barış Güler, Kaan Çağlayan, Oğuz Bayraktar ile Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de aralarında bulunduğu 49 kişi dün akşam saatlerinde tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama talebi 3 savcının oybirliğiyle verildi. Bayraktar ve işadamı Ali Ağaoğlu ile birlikte 23 kişi serbest kaldı. İçişleri Bakanı Güler'in oğlu Barış, Bakan Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Rıza Sarraf ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da aralarında olduğu 14 kişi ise tutuklandı. Savcılık sorguları tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen 21 kişilik diğer grup için de karar çıktı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de araların bulunduğu 19 kişi serbest bırakıldı. Mahkeme, bu kişilerden Ali Tunç ile Sevinç Doğan'ın tutuklanmasına karar verdi. Tutuklananlar Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Memur olan yolsuzluk şüphelileri Paşakapısı Cezaevi’nde

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklama kararlarının ardından sanıklar cezaevlerine gönderilmeye başlandı. Üsküdar’da bulunan Paşakapısı Cezaevi’nin önüne saat 10.30 sıralarında 3 ayrı polis otomobili geldi. Araçtan inen 3 kişi basın mensuplarını görünce yüzlerini kapattı. Bu kişiler arasında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın özel kalemi O.K., da bulunuyor. 3 sanık, polis nezaretinde içeriye kadar götürüldü. Emniyet yetkilileri sanıkları teslim ettikten sonra ayrıldı.

Başsavcı Turan Çolakkadı soruşturmayla ilgili gönderdiği yazıda, hukuki muhalefet halinde iki savcının oyunun yeterli olacağını bildirmişti. Verilen bu talimatın soruşturmanın önüne geçtiği iddia edilmiş ve tartışmalar yaşanmıştı. Savcılık sorgularından sonra tüm tutuklanma taleplerinde 3 Cumhuriyet savcısının oybirliği vardı.

Rıza Sarraf, Barış Güler, Kaan Çağlayan ve Süleyman Aslan’ın da arasında bulunduğu 21 kişinin ifadelerini Cumhuriyet Savcısı Celal Kara ile soruşturmaya sonradan dahil edilen savcılar Ekrem Aydıner ve Mustafa Erol aldı. Savcılar oybirliğiyle Rıza Sarraf, Barış Güler, Kaan Çağlayan ve Süleyman Aslan da dahil 14 kişiyi altın kaçakçılığı, karapara aklama, rüşvet suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi. İçişleri Bakanı Güler'in oğlu Barış, Bakan Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Rıza Sarraf ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da aralarında olduğu 14 kişi ise tutuklandı.7 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

3 ayrı dosyada 8 ayrı suçlama

- TOKİ dosyası: Ağaoğlu ile Oğuz Bayraktar’ın yer aldığı dosyada 23 şüpheli bulunuyor. Soruşturmayı savcılar Mehmet Yüzgeç, Ekrem Aydıner ve Mustafa Erol yürütüyor.

Suçlamalar: Örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nüfuzu kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliği.

- Fatih dosyası: Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte 27 şüpheli var. Dosyaya savcılar Celal Kara, Ekrem Aydıner ve Mustafa Erol bakıyor.

Suçlamalar: Rüşvet vermek ve almak. Başkan Demir’in kardeşi Sebahattin Demir’in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

- Kara para dosyası: Rıza Sarraf, Barış Güler, Kaan Çağlayan ve Süleyman Aslan’ın da bulunduğu dosyada 21 şüpheli var.

Suçlamalar: Altın kaçakçılığı, karapara aklama, rüşvet.

Fatih Belediye Başkanı serbest kaldı

Savcılık sorguları tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen 21 kişilik diğer grup için de karar çıktı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de araların bulunduğu 19 kişi serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.

Demir, saat 07.40 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ayrıldı. Demir, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Adliyenin önünde bekleyen bir grup ise Demir'i tezahüratlarla karşıladı.

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