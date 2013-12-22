Emniyet’te yeni dalga; 25 müdürün daha görev yeri değişti

Başına Hüseyin Çapkın'ın yerine Selami Altınok'un getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 25 polis müdürünün daha görev yerleri değişti. En dikkat çeken değişiklik ise Fatih İlçe Emniyet Müdürü Ertan Erçıktı'nın müdüriyet emrine alınması ve narkotik şube müdürünün yerinin değiştirilmesi oldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Habip Atam’ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Altınok'un getirilmesinin ardından bu gece 25 şube ve ilçe müdürünün yerleri değiştirildi.

Yolsuzluk operasyonunun ardından gelen bu değişiklikler arasında en dikkat çekici olanı Fatih İlçe Emniyet Müdürü Ertan Erçıktı'nın müdüriyet emrine alınması oldu.

Ertan Erçıktı 4 gün önce atanmıştı

Ertan Erçıktı 4 gün önce Asayiş Şube Müdürü iken eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Dikkat çeken diğer bir değişiklik ise Narkotik Şube Müdürü Özcan Bulduk'un Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi oldu.

Diğer dikkat çeken bir değişiklik ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Metin Titiz'in görevden alınması oldu. Ayrıca Persone Şube Müdürü Emin Yılmaz ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muhammet Fatih Sarıyıldız da görev yeri değiştirilen müdürler arasında yer aldı. Yapılan bu değişikliklerle Selami Altınok yeni çalışma ekibini de belirlemiş oldu.