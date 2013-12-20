Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Altınok: Kurumu tanımaya çalışıyorum

Selami Altınok sabah erken saatte Vatan Caddesindeki binadaydı. Altınok Emniyet Müdürlüğü binasının 3 ayrı bloğunda faaliyet gösteren şubeleri ve onların alt birimlerini gezdi. Selami Altınok, son operasyonları gerçekleştiren Mali ve Organize Suçlarla Mücadele Şubelerinin bulunduğu b bloktan çıkarken görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Selami Altınok, sabahın erken saatlerinden itibaren emniyet binasında bulunan bütün şubeleri tek dolaşarak tanımaya çalıştı. Emniyet avlusunda karşılaştığı basın mensuplarının soruları üzerine Altınok, “Kurumu tanımaya çalışıyorum. Akşam da söyledim. Hayırlı olur inşallah. Halkımızın mutluluğu, huzuru, güvenliği için gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız" diye konuştu.

Son operasyonları yürüten Mali Şube ve Organize Suçlarla Mücüdale Şubelerinin bulunduğu B bloktan çıkarken görüntülenen Altınok, basın mensuplarının operasyona ilişkin sorularını "Teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi.