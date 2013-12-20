T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köşk'ten atama açıklaması: İstanbul Emniyet Müdürü'nün kararnamesi gelmedi

Cumhurbaşkalığı'ndan yapılan açıklamada, 2013 Temmuz ayından bu yana bazı il emniyet müdürlerinin atamalarının Köşk'ten döndüğ iddiaları yalanlandı

20 Aralık 2013 20:09

Cumhurbaşkanlığı, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası başlayan görevden almalara ilişkin yaptığı açıklamada, atamalara ilişkin yeni bir kararnamenin kendilerine gelmediğini açıkladı.

İşte Köşk'ten yapılan açıklama:

Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan, “2013 Temmuz ayından bu yana bazı İl Emniyet Müdürlerinin değiştirilmelerini öngören kararnamelerin Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nden döndüğü” yönündeki haberler tamamıyla asılsızdır.

İl Emniyet Müdürlüklerine atama yapılmasına ilişkin 21 Mayıs 2013 tarihinde onaylanan kararnameden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuş herhangi bir kararname bulunmamaktadır.

ETİKETLER

abdullah gülcumhurbaşkanlığıistanbul emniyet müdürükararname

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24