Köşk'ten atama açıklaması: İstanbul Emniyet Müdürü'nün kararnamesi gelmedi

Cumhurbaşkanlığı, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası başlayan görevden almalara ilişkin yaptığı açıklamada, atamalara ilişkin yeni bir kararnamenin kendilerine gelmediğini açıkladı.

İşte Köşk'ten yapılan açıklama:

Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan, “2013 Temmuz ayından bu yana bazı İl Emniyet Müdürlerinin değiştirilmelerini öngören kararnamelerin Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nden döndüğü” yönündeki haberler tamamıyla asılsızdır.

İl Emniyet Müdürlüklerine atama yapılmasına ilişkin 21 Mayıs 2013 tarihinde onaylanan kararnameden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuş herhangi bir kararname bulunmamaktadır.