T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte yeni kabine üyelerinin Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı özgeçmişleri

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde kimlerin yer aldığı belli oldu

10 Temmuz 2018 03:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede eski bakanlardan dördü yer alırken; Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı oldu. Eski bakanlardan Abdulhamit Gül Adalet Bakanı, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı olarak makamlarını korurken; eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

Kabinede kamuoyunun adını pek duymadığı sürpriz isimler de yer aldı. Medipol Üniversitesi’nin mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı oldu. Kültür ve Turizm Bakanı ise ETS Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoyoldu. Milli Eğitim Bakanı koltuğuna da Talim ve Terbiye Kurulu'ndan Ziya Selçuk oturdu. Eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turan da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, eski TOKİ Başkanı Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan da, yeni kabine üyelerinin özgeçmişleri yayınlandı. Özgeçmişler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni üyeleri duyururken de salondaki ekranlara yansıtıldı. 

İşte Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı özgeçmişler.

Yeni kabine şöyle: 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemir
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zemra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

ETİKETLER

kabinebakanlarcumhurbaşkanlığıözgeçmiş

İlgili Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir?

Ziya Selçuk 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kimdir?

Fuat Oktay, son olarak Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulun

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kimdir?

Ruhsar Pekcan, DEİK Türkiye Suriye İş Konseyi Başkanlığı yaptı

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kimdir?

Selçuk KADEM Ankara temsilcisi olarak görev yapmıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kimdir?

Murat Kurum evli ve 2 çocuk babası

Yeni kabinede Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olarak açıklandı

Yeni kabinede Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı oldu

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar yeni kabinede Milli Savunma Bakanı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kimdir?

Albayrak, 64 ve 65. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kimdir?

2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Büyükelçi unvanı verilen Varank, iyi derecede İngilizce biliyor

Eski başbakan yardımcısının oğlu bakan oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin oğlu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24