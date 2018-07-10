İşte yeni kabine üyelerinin Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı özgeçmişleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede eski bakanlardan dördü yer alırken; Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı oldu. Eski bakanlardan Abdulhamit Gül Adalet Bakanı, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı olarak makamlarını korurken; eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

Kabinede kamuoyunun adını pek duymadığı sürpriz isimler de yer aldı. Medipol Üniversitesi’nin mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı oldu. Kültür ve Turizm Bakanı ise ETS Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoyoldu. Milli Eğitim Bakanı koltuğuna da Talim ve Terbiye Kurulu'ndan Ziya Selçuk oturdu. Eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turan da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, eski TOKİ Başkanı Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan da, yeni kabine üyelerinin özgeçmişleri yayınlandı. Özgeçmişler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni üyeleri duyururken de salondaki ekranlara yansıtıldı.

İşte Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı özgeçmişler.

Yeni kabine şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemir

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zemra Zümrüt Selçuk

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank