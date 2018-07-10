Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı, daha önce Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Fuat Oktay oldu.

Fuat Oktay kimdir?

Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı.



Oktay, hem kamu hem de özel sektör olmak üzere birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu ve bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine getirildi. Bunun yanı sıra 2000'li yılların başında Türkiye'de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra Beykent Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı ve İşletme Bölüm Başkanlığı yapan Oktay, 2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.



Oktay, THY Teknik A.Ş. bünyesinde bakım- onarım, tasarım ve imalat alanlarında çeşitli ortak girişim projesini hayata geçirerek Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda, Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk- İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde de bulundu.



Oktay, 2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. Fuat Oktay Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra çok iyi derecede İngilizce bilen Oktay, evli ve 3 çocuk babasıdır.