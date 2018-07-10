Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde, Hazine ve Maliye Bakanı, 64 ve 65. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan 40 yaşındaki Berat Albayrak oldu. Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evli.

Beraat Albayrak Kimdir?

21 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. Baba adı Sadık, anne adı Kıymet'tir.



Yönetici, Ekonomist, Yazar; İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi. New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta yüksek lisansını tamamladı. Finans ve Bankacılık alanındaki doktorasını "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" üzerine yaptı.



Özel sektörde üst düzey yöneticilik görevi üstlendi. Basın kuruluşlarında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Marmara Üniversitesinde Bankacılık ve Finansman alanında dersler verdi.

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 64 ve 65. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Albayrak, 2004 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evlendi. Albayrak 3 çocuk babasıdır.