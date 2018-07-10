Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Ziya Selçuk oldu.

Ziya Selçuk kimdir?

Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimci olan ve Prof. Dr. unvanı bulunan Ziya Selçuk, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptı. Özel Maya Okulları'nın kurucusu olan Ziya Selçuk, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısıdır. Ziya Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri

·İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

·Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

·Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

·Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

·Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.

KİTAPTA BÖLÜMLER

·İlköğretimde Rehberlik. Nobel Yayıncılık. Ankara 1999.(Bağımsız bölüm)

·Çocuklarımız İçin Eğitim Sohbetleri. Pegem Yayıncılık. Ankara 2001. (Bağımsız bölüm)