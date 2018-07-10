Yeni kabinede Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olarak açıklandı.

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı’nın’ (TESA) Kurucu Başkanı olan Dr. Fahrettin Koca, vakıf aracılığı ile 1997 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi’ni kurdu.

1997'de kurulan Medipol, hastanesi güçlü sağlık kadrosu ve kullandığı en ileri tıp teknolojisi ile tüm dallarda sağlık hizmeti vermektedir. Medipol Hastanesi TESA tarafından kurulmuştur. Vakıf ayrıca Medipol Üniversitesi kurucusudur. TESA vakfın kurucu başkanı Dr. Fahrettin Koca’dır.

TESA vakfı yönetim kurulu üyeleri arasında şu isimler yer almaktadır:

Prof. Dr. Naci Karacaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Fahri Ovalı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dr. Filiz Arslan Genel Sekreter

Dr. Tuncay Aksoy

Özer Koca