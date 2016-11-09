İşte Trump'a devredilecek başkanlık emanetleri

ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, selefi şimdiki başkan Barack Obama'dan dış politika, ekonomi, sosyal politikalardaki mirasın yanı sıra Beyaz Saray'ı, başkomutanlığı, başkanlık uçağı ve helikopterini, makam aracını ve nükleer silah şifrelerini gibi mirasları da devralacak. Trump ayrıca ocak ayından itibaren başkanlık uçağı Air Force One, helikopteri Marine One, dünyanın en güvenli aracı "The Beast"i de kullanmaya başlayacak.

ABD'de yapılan seçimin ardından ocak ayında Barack Obama'nın yerine geçmeye hak kazanan milyarder iş adamı Donald Trump, dış politika, ekonomi, sağlık, iç siyaset ve sosyal alanda çok sayıda zorlu konuda önemli bir miras devralacak. Ancak yeni başkanın Obama'dan devralacağı miras bununla sınırlı değil. Ocak ayındaki törenle koltuğu devralacak Trump, Beyaz Saray'ın yeni sakini olmasının yanı sıra başkanlık uçağı Air Force One, makam aracı "The Beast" (Canavar) ve Marine One olarak adlandırılan başkanlık helikopterini de kullanacak kişi olacak.

Beyaz Saray

Başkent Washington'ın merkezinde bulunan Beyaz Saray'a ailesiyle yerleşecek olan Trump, hem günlük hayatında hem de resmi görüşmelerinde yaklaşık 200 yıllık binayı kullanacak. Ünlü Oval Ofisi de barındıran 6 katlı ve 132 odalı bina, yapımından bu yana çok sayıda tadilat gördü. Binaya yıllar içinde birçok ekleme de yapıldı. Başkan ve konuklarının yemekleri için 5 tam zamanlı aşçının çalıştığı Beyaz Saray'da geniş bahçelerin yanı sıra yüzme havuzu, yürüyüş parkuru, tenis sahası, sinema salonu ile bilardo ve bowling odaları da yer alıyor.

Başkanlık uçağı

ABD başkanının ulaşımında kullanılan uçak, helikopter ve arabalar da dünyada benzeri bulunmayan taşıtlar. Başkanlık uçağı Air Force One, dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış bir Boeing 747-200B. Başkanın ülke içi ve dışındaki seyahatlerinde kullandığı uçakta standart özellikler dışında 85 kadar telefon, havadan yerle iletişimi destekleyen uydu bağlantısı, güvenli internet erişim sistemi, onlarca televizyon ekranı bulunuyor.

Üç kattan oluşan uçaktaki bölümlerden birinde, aynı zamanda ABD'nin başkomutanı olacak Trump'ın ihtiyaç halinde saldırı emri vermesi gibi önemli kararlarını ileteceği bir iletişim bölümü yer alıyor.

Air Force One, nükleer saldırılara karşı da güvenlik donanımına sahip. Uçak, elektromanyetik dalgaları önleme özelliği, düşman radarını karıştırma sistemi gibi teknolojik donanım içeriyor. Air Force One, gerektiğinde ısıya duyarlı füzeleri yanıltmak için ısı topları atabiliyor.

Marine One helikopteri

Başkanın helikopteri Marine One ise daha çok kısa mesafeli yolculuklarda kullanılıyor. Genellikle başkanı bulunduğu yerden uçağına götüren Marine One helikopter filosunda Sikorsky SH-3 Sea King ya da daha küçük olan VH-60N White Hawk tipi helikopterler yer alıyor.

Marine One, başkanın yurt içi ve dışında yaptığı seyahatlerde de kullanılıyor. Bu geziler için helikopterler özel olarak kargo uçaklarıyla başkanın gideceği yere askeri kargo uçaklarıyla önceden taşınıyor. ABD Başkanı Marine One helikopterinin içindeyken aynı tipteki başka helikopterler de kendisine eşlik ediyor. Bu helikopterlerin sayısı bazı durumlarda 5'e kadar çıkabiliyor. Güvenlik için alınan önlem sayesinde başkanın hangi helikopterde bulunduğu bilinmiyor.

The Beast

Başkanın kullandığı makam aracı ise "The Beast" (Canavar) olarak adlandırılan taşıt. Cadillac firması tarafından özel olarak üretilen araç, zırhı bakımından dünyanın en güvenli araçlarından. Başkanın seyahatlerinde özel olarak kargo uçaklarıyla taşınan araçta 20 santimetre kalınlığında zırh, 12 santimetre kalınlığında kurşun geçirmez camlar bulunuyor. Aracın bir kapısının Boeing 757 tipi yolcu uçağının kapısının ağırlığında olduğu hesaplanıyor. Ağırlığı en az 10 ton olduğu tahmin edilen "Canavar", 1 litre yakıtla yaklaşık 3,5 kilometre yol yapıyor. Başkanın Beyaz Saray dışına çıktığında konvoyunda aynı araçtan en az iki tane bulunuyor. Güvenlik amacıyla alınan bu önlem sayesinde bir saldırı durumunda risk azaltılıyor.

Kısıtlı telefon

ABD başkanı, telefon iletişimi amacıyla birçok devlet ve hükümet başkanı gibi özel güvenli hatları kullanıyor. Ancak başkana yanında bulundurması amacıyla bir de akıllı telefon veriliyor. Şimdiki başkan Obama, geçen haftalarda katıldığı bir televizyon programında kendisine verilen telefonun özelliklerini anlatmıştı. Obama'nın anlattıklarına göre, ABD başkanına standart olarak piyasaya sürülenlere benzer bir iPhone veriliyor. Ancak bu telefon normal bir iPhone değil. Cihazın birçok özelliği devre dışı bırakılmış durumda.

Telefonda sesli konuşma yapma, kısa mesaj atma gibi temel özellikler bulunmuyor. Yazılımdaki farklılıklar nedeniyle başkan, telefonuyla konuşma yapamıyor, mesaj gönderip alamıyor, telefonun kamerasını kullanamıyor, müzik bile dinleyemiyor. ABD başkanının kendisine verilen telefonla yapabildiği şeyler sadece e-posta alıp göndermek, internete girmek ve hava durumuna bakmak.

Nükleer şifreler

Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın Barack Obama'dan bunların dışında devralacağı en önemli şeylerden biri de ülkenin nükleer silahlarının şifreleri. "Başkanın acil müdahale çantası" ya da "futbol topu" olarak adlandırılan çanta, sürekli ABD başkanının yakınında bulunan bir askeri yetkili tarafından taşınıyor. Bu siyah deri çantada ülkenin nükleer silahlarının şifreleri yer alıyor. Başkanın komuta merkezlerinden uzakta olması halinde çantadaki şifrelerle dünyanın herhangi bir yerine nükleer saldırı düzenleme emrini verme imkanı bulunuyor.