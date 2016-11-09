Lady Gaga, Trump'ın 'kapısına dayandı'

Kampanya sürecinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton’a destek veren ünlü şarkıcı Lady Gaga, New York’taki Trump Towers’ın önündeki protestolara katıldı.

MSNBC muhabiri Kasie Hunt’ın aktardığına göre, sonuçlarını Clinton’ın seçim çadırında takip eden Lady Gaga, yarışı Cumhuriyetçi Partili Donald Trump’ın kazanmasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcı daha sonra New York’taki Trump Towers’ın önündeki protestolara katıldı.

Lady Gaga, Trump’ın ismine de atıf yapılan ve ‘Aşk nefreti yenecek’ anlamına gelen Love Trumps Hate yazılı bir pankart da taşıdı.

Lady Gaga Twitter hesabından paylaştığı mesajda ise “Umut dolu bir odada, bizim sesimiz duyulacak. Nezaket, eşitlik ve aşk için ayağa kalkın. Amerika için bir dua okuyun” diye yazdı.