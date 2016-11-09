T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lady Gaga, Trump'ın 'kapısına dayandı'

Lady Gaga, Trump’ın ismine de atıf yapılan ve ‘Aşk nefreti yenecek’ anlamına gelen Love Trumps Hate yazılı bir pankart da taşıdı

09 Kasım 2016 18:25

Kampanya sürecinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton’a destek veren ünlü şarkıcı Lady Gaga, New York’taki Trump Towers’ın önündeki protestolara katıldı.

MSNBC muhabiri Kasie Hunt’ın aktardığına göre, sonuçlarını Clinton’ın seçim çadırında takip eden Lady Gaga, yarışı Cumhuriyetçi Partili Donald Trump’ın kazanmasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcı daha sonra New York’taki Trump Towers’ın önündeki protestolara katıldı.

Lady Gaga, Trump’ın ismine de atıf yapılan ve ‘Aşk nefreti yenecek’ anlamına gelen Love Trumps Hate yazılı bir pankart da taşıdı.

Lady Gaga Twitter hesabından paylaştığı mesajda ise “Umut dolu bir odada, bizim sesimiz duyulacak. Nezaket, eşitlik ve aşk için ayağa kalkın. Amerika için bir dua okuyun” diye yazdı.

ETİKETLER

lady gagfatrumpabd başkanlık seçimleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24