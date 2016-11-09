Dünya liderleri Trump'ın zaferine ne dedi?

ABD seçimlerinin kazananı yeni Başkan Donald Trump'a dünya liderlerinden ilk yorumlar gelmeye başladı.İşte liderlerin mesajları...

İlk arayan Sisi

Reuters, Trump'ı telefonla arayarak kutlayan ilk uluslararası liderin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi olduğunu bildirdi.

Kanada: ABD'den daha yakın bir dostumuz, ortağımız, müttefikimiz yok





Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'ın seçimi kazanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "Kanada, ABD'den daha yakın bir dost, ortak ve müttefike sahip değil. Ticaret, yatırım ve güvenlik konularında yeni yönetimle çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Abbas: Trump döneminde barışa ulaşılmasını umuyorum



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ı tebrik etti ve başkanlık döneminde barışa ulaşılmasını umduğunu belirtti.



İsrail Eğitim Bakanı Bennett: Filistin Devleti dönemi sona erdi



İsrail Eğitim Bakanı ve aşırıcı sağcı parti Yahudi Evi lideri Naftali Bennett Trump'ın gelecek ABD başkanı olmasını "Filistin Devleti dönemi sona erdi" sözleriyle değerlendirdi.

Taliban'dan Trump'a mesaj





Taliban, ABD'nin yeni başkanı Trump'a yönelik yayınladığı mesajda, "Amerikalılara mesajımız şu: Amerika diğer ulusların egemenliği ve bağımsızlığını alıp götürmeyen bir politika tasarlamalı" ifadelerini kullandı.





Putin'den tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a tebrik mesajı gönderdi.

Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlanan tebrik mesajında Putin, Rusya-ABD ilişkilerinin krizden çıkartılması, uluslararası gündemdeki konuların çözümü ve küresel güvenlik tehditlerine cevap aranması konularında birlikte çalışmayı umut ettiğini belirtti.

Putin, Moskova ve Washington arasında eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirinin pozisyonunu göz önünde bulundurma prensiplerine dayanan yapıcı bir diyalog oluşturulmasının iki ülke halkı ve tüm dünyanın çıkarlarına cevap vereceğine vurgu yaptı.

Rusya lideri Putin, ABD Başkanı seçilen Trump'a yeni görevinde başarılar diledi.

Le Pen Twitter'dan kutladı

Fransa'nın aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen Donald Trump'ı twitter hesabından "Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı ve özgür Amerikan halkını tebrik ediyorum" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, seçim sonuçlarının Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri zayıflatmaması gerektiğini belirtti. Ayrault ayrıca Amerika ile İklim değişikliği konusundaki durum, İran nükleer anlaşması ve Suriye'deki iç savaş ile ilgili yaşananları berraklaştırmak gerektiğini bildirdi.

Avrupa Parlamentosu'ndan tebrik

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, "ABD’de seçmenler konuştu. Donald Trump’ın galibiyeti tartışmasız ve saygı duyulmalı. Trump'ı ve Cumhuriyetçi Partiyi zaferlerinden ötürü tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Schulz, Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ın ABD'de 2016 başkanlık seçimini kazanması üzerine yazılı açıklama yaptı. Schulz, "ABD’de seçmenler konuştu. Donald Trump’ın galibiyeti tartışmasız ve saygı duyulmalı. Trump'ı ve Cumhuriyetçi Partiyi zaferlerinden ötürü tebrik ederim." açıklamasında bulundu.

Trump'ın milyonlarca Amerikalı'nın korku ve sıkıntılarının bayraktarı olmayı becerdiğini belirten Schulz, "Bu kaygılarla, güvenilir politikalar ve tekliflerle ilgilenilmek zorunda. Bu kampanya, Amerika’nın en iyisi olarak anımsanmayacak. Sert eleştiri ve kutuplaşma bu seçimle ilgili çekişmenin yakıtı oldu. Başkan Trump’ın bölünmüş bir milleti bir araya getirmek gibi göz korkutucu bir vazifesi olacak." ifadesini kullandı.

Schulz, Trump'ın başkanlığının dış ilişkilerin geleceğiyle ilgili pek çok soruyu cevapsız bıraktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suriye, Irak, Ukrayna, Libya, Trump’ın diplomaside rolü ve anlaşma yapma yeteneği gibi konular başkanlığın birinci gününde test edilmeye başlanacak. Bu konular, sorumluluk, itidal ve liderliğin doğru oranda karışımını gerektiriyor."

Küresel politikanın ABD’nin devamlı angajmanına ihtiyaç duyduğunu anlatan Schulz, dışa dönük bir ABD başkanlığı beklendiğini ve umulduğunu ifade etti.

Alman Savunma Bakanı: Büyük şok

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ARD televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD’deki seçim sonuçlarının gidişatının kendisi için ağır bir şok olduğunu kaydetti. Leyen, Trump'ın aldığı oyların kendisi için değil, kurulu düzene karşı verildiğini bildiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

İşçi Partisi lideri Corbyn: Trump'ın seçilmesi, kurulu siyasi düzenin reddi

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Donald Trump'ın seçim zaferini "küresel bir uyarı" diye tanımladı.

Corbyn ayrıca Amerika'nın karşılaştığı büyük sorunlara Trump'ın öne sürdüğü çözüm önerilerinin "açıkça yanlış" olduğunu vurguladı.

Corby'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Trump'ın seçilmesi, kurulu siyasi düzenin ve çoğu kişinin işine yaramayan ekonomik sistemin kesin bir reddi. Bu sistem artan eşitsizlik, durgunluk ve hem ABD hem de İngiltere'de çoğunluk için kötüleşen yaşam standartlarını beraberinde getirdi."

"Ancak Trump'ın Amerika'nın karşılaştığı büyük sorunlara önerdiği çözümler ve bölücü söylemi açıkça yanlış."

İran'dan 'nükleer' mesajı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'a nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısı yaptı.

Zarif Romanya'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde konuştu. Trump'ın seçilmesinin ardından konuşan Zarif, "ABD, çok taraflı uluslararası bir nitelik taşıyan nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli" dedi.