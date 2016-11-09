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Dünya

Trump ABD başkanı oldu; ülkenin batısında 'ayrılık' kampanyası başladı

Eyaletin dünyada altıncı büyük ekonomi olduğunu söyleyen seçmenler, Twitter üzerinden binlerce mesaj attı

09 Kasım 2016 17:36

Demokrat Parti'nin kalelerinden olarak bilinen California seçim sonuçlarına tepkili. Donald Trump'ın ABD başkanı olarak seçilmesinden sonra eyalette yaşayanlar #CalExit etiketi üzerinden Twitter üzerinden ayrılık kampanyası başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Washington'a en fazla delege gönderen eyalet olan California'da yaşayanlar, sosyal medyada ABD'den ayrılma kampanyası başlattı. #CalExit etiketiyle Twitter üzerinden başlatılan kampanyada, Californialı seçmenler eyaletin ABD’den ayrılmasını istiyor.

Eyaletin dünyada altıncı büyük ekonomi olduğunu söyleyen seçmenler, Twitter üzerinden binlerce mesaj attı. ABD’de dün başkanlık seçimlerinin yanı sıra dokuz eyalette belli bir yaşın üzerindeki kişilerin belli miktarlarda marihuana bulundurması üzerine oylama yapıldı. California, Massachusetts ve Nevada'da yapılan oylamada marihuana tüketimi ve satışı serbest bırakıldı.

Florida, North Dakota ve Arkansas'ta ise marihuananın tıbbi amaçlarla kullanılmasına onay verildi.

 

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