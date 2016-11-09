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Yaşam

'The Simpsons, Trump'ın başkan olacağını 2000 yılında bildi' dedikodusunun kaynağı ne?

The Simpsons Trump'ın başkan olacağını gerçekten bilmiş olabilir mi?

09 Kasım 2016 16:43

45. ABD Başkanı'nın Donald Trump olmasının ardından, yeni başkan hakkındaki "komplo teorileri" de yeniden gündeme geldi.

Başkanlık kampanyası sırasında da sık sık dile getirilen bir dedikodu, ünlü çizgi-dizi The Simpsons'ın 2000 yılındaki bir bölümünde Trump'ın seçileceğini "bildiği" iddiası.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, The Simpsons'da, Donald Trump'ın başkan olduğu bir bölüm gerçekten var. "Bart to the Future" isimli bölümde, Bart Simpson gelecekteki yetişkin Bart'a bir göz atıyordu.

Çocuk Bart, yetişkin Bart olduğunda babası Homer'a benziyor, kız kardeşi Lisa ise "Amerika'nın ilk kadın başkanı" oluyordu.
Lisa, bölümün bir sahnesinde, Trump'tan "çatırdayan bir bütçe" devraldıklarını, ülkenin "züğürt kaldığını" söylüyordu.

Çizgi-dizinin yazarı Dan Greaney, geçen Mart ayında yaptığı bir açıklamada, ilgili bölümün "ABD'ye bir uyarı" olduğunu savunmuştu.

2000 yılına ilişkin artı bir bilgi de var: O seneki başkanlık seçimlerine, Donald Trump Reform Partisi'nden aday adayı olmuş, ancak adaylığını daha sonra geri çekmişti.
Trump, onyıllarıdır ABD kamuoyunda ve eğlence dünyasında bilinen ve tartışılan bir isim.

The Simpsons'ın ilgili bölümünden görüntüler:

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