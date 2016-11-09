Başbakan'dan ABD'nin yeni başkanı Trump'a 'Gülen' çağrısı: İade edin, yeni bir başlangıç yapalım

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'de seçimi kazanan Donald Trump'ı tebrik ederek "ABD topraklarında yaşayan Fethullah Gülen'in bir an önce, ülkemize iadesi konusunda yeni başkana buradan açıkça çağrı yapıyorum. İlişkilerimizi bozan, ABD ve Türk toplumu arasındaki tarihsel dostluğu zarar veren bu terör örgütü başını kısa sürede ülkemize iade ederseniz eminim ki, Türkiye-ABD dostluğunda yeni bir başlangıç için adım atmış olursun"

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin terörle mücadelede hassasiyetini dikkate alan, barış ve istikrarı önceleyen politikaları ileri götürmesi için yeni başkana bir fırsat alanı oluşturmuş oldu.

15 Temmuz alçak darbe girişiminin başı, aklı yürütücüsü ve azmettiricisi olarak ABD topraklarında yaşayan FETO, Fethullah Gülen'in bir an önce, ülkemize iadesi konusunda yeni başkana buradan açıkça çağrı yapıyorum. İlişkilerimizi bozan, ABD ve Türk toplumu arasındaki tarihsel dostluğu zarar veren bu terer örgütü başını kısa sürede ülkemize iade ederseniz eminim ki, Türkiye-ABD dostluğu için yeni bir başylangıç yeni bir sayfa atmış olursunuz."