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Politika

İşte dört eski bakan hakkındaki tapelerin imhasına ilişkin konuşma tutanakları

TBMM Komisyonu'nun dört eski bakanı aklayan toplantısının tutanaklarına göre imha kararı AKP'li komisyon başkanının ısrarı üzerine alınıyor

09 Ocak 2015 21:03

Hülya Karabağlı

17 Aralık operasyonunun ardından dört eski bakan hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan TBMM komisyonunun, eski bakanları akladığı son toplantısının tutanakları, AKP’li 9 üyenin konuşma tapelerinin imha edilmesi ile ilgili son dakika hamlesini ortaya koydu.

Tutanaklara göre, dört eski bakanın Yüce Divan’a sevk edilmesine ilişkin oylamanın ardından Komisyon Başkanı Hakkı Köylü tapelerin imhasını gündeme getiriliyor. CHP’den Osman Korutürk , imhaya talebine tepki gösteriyor. Toplantının sonuna doğru MHP’li  Mesut Dedeoğlu Korutürk’ün yanında  yer alıyor. Ancak, AKP’li çok sayıda milletvekili imha edilmesi yönünde  kanun  maddesini gerekçe göstererek başkana destek veriyor.

İşte o tutanaklar:

Başkan ( Hakkı Köylü):  Tanıklıktan çekilme hakkı olan kişilerle ilgili kişilerin  aralarında  yapılan telefon  dinlemelerinin  tutanaklarından daha doğrusu  dosyadan çıkarılması talebi vardır.

Ceza Muhakemesi Kanununun (135/3) maddesi de aynı şekilde bunların imha edilmesini öngörmektedir. Şunu da söyliyeyim,  O konuda İstanbul’daki bu soruşturmayı yapan savcıların açığa alınma sebeplerinden birisi de bu tutanakları imha etmeme sebebi olarak gösterilmiştir.  Yani onu da antiparantez belirtmiş olayım. 

Osman Korutürk:   Komisyon kararı TBMM Genel Kurulu’na gidecek mi?

Başkan:  Elbette gidecek

Korutürk:  Onu onaylamadan önce bunların tutanaktan çıkartılması veya imha edilmesi diye bir şey söz konusu olabilir mi bu durumda.

Başkan: Hayır oraya gitmeden önce bizim çıkarmamız lazım

Korutürk: Niye, ya tersine karar alırlarsa

Başkan:  Yok, hayır kararı biz veriyoruz (komisyon)

Korutürk:  Güzel de,  sevk ederlerse ne olacak. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu sevkine karar verirse  ne olacak?

Başkan:  hayır sevk edebilir.  Tabii ki ama bunlar geçersiz olduğu için

İlknur İnceöz ( AKP): Sonucu etkilemiyor o kanun gereği

Bilal Uçar (AKP):  sonuçta o haliyle sevkedilecek

Korutürk: Delillerin  imhası olabilir mi  sevk edildiği zaman?

İlknur İnceöz:  Delil değil

Başkan: bir saniye arkadaşlar

Yani  savcı  soruşturmanın en başında farkettiyse  bunu o zaman  yok edecek.  Ortasında farak ettiyse  ortasında yok edecek

Korutürk:  Şimdi biz bunu yapacaksak başlangıçta  yapacaktık

Başkan: Ya farketmez

Korutürk: Bunun kararını biz mi vermek  durumundayız

Başkan: Biz vermek durumundayız evet

Korutürk:  Biz, bunu bu açıdan  bir incelemeye tabii tuttuk mu? 

Başkan: Baştan da yapabilirdik biz bunu

Korutürk: Hayır biz bunu bu açıdan  bir incelemeye tabii tuttuk mu?  O zaman komisyon  bir daha toplansın, bu açıdan inceleyelim  doğru mu ? Değil mi.

Başkan: Hayır gerekmez  artık böyle  bir şey

Korutürk: Hayır olur mu öyle bir şey

Başkan: Tabii  ki; başka bir şey yok

Korutürk: Onlar sayılı ama  öyle midir?  Değil midir?  Onu görmedik ki biz.  Tek tek inceledik mi?

Başkan: tutanak tuttuğumuz zaman sizi de  haberdar ederiz birlikte imha ederiz, tamam mı.

Yılmaz Tunç (AKP): Bütün görüşmeleri

Mesut   Dedeoğlu (MHP Kahramanmaraş):  Buna razı değiliz.  Bunlar her zaman gerekli  olacak şeyler. Bunların imha edilmesini

Bilal  Uçar: Olur mu ya. Kanunun  değişmesi lazım

Dedeoğlu:  ben buna,  bunların imha edilmesi noktasında  muhalefet şerhimi koymak istiyorum

 

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