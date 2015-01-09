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Cemil Çiçek'ten 'tapeleri imha' cevabı: Komisyona müdahale yetkim yok

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, muhalefet vekillerinin 'tapelerin imha edilmesi' kararıyla ilgili itirazlarına cevap verdi

09 Ocak 2015 17:40

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, dört eski bakan ile ilgili Soruşturma Komisyonu'nun tapeleri imhası konusunda muhalefet milletvekillerinin başvurularına, "Başkanlığımızca adli sürece müdahale niteliği taşıyacak bir işlem tesis edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

Cemil Çiçek, CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ve Konya Milletvekili Atilla Kart ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun başvurularına yazılı olarak yanıt gönderdi.

Yanıtta, milletvekillerinin, "Soruşturma Komisyonu'nun mevzuata aykırı olarak telefon dinleme kayıtlarını imha edeceğini" belirttikleri ve Başkanlık'tan imha girişimini durdurmasını talep ettikleri kaydedildi.

Soruşturma Komisyonlarının Anayasa'nın 100. maddesi hükmü uyarınca kurulduğu ve ceza yargılaması usul ve esasları çerçevesinde faaliyette bulunmakta olduğu belirtilen yazıda, şöyle denildi:

"Soruşturma Komisyonları, adli faaliyette bulunmaları nedeniyle TBMM bünyesindeki diğer komisyonlardan farklılık arz etmektedir. Anayasa ve İçtüzük TBMM Başkanı'na, adli bir faaliyette bulunma yetkisi vermemektedir. Anayasa'nın 138. maddesine göre hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasına müdahale hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Başkanlığımızca adli sürece müdahale niteliği taşıyacak bir işlem tesis edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır. Meclis Soruşturması Komisyonu'nun yaptığı ve yapacağı iş ve işlemlerde sorumluluk Komisyon'a ait bulunmaktadır."

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