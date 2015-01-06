CHP, imha edilecek tapeler için yargıya gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, AKP'nin CMK'nin 135. maddesine dayandırdığı, bakanların çocukları ve aile bireyleriyle konuşmalarını içeren tapelerin imha edilmesi durumunda konuyu yargıya taşıyacak.

CHP'nin Meclis Soruşturma Komisyonu üyeleri, komisyonda tapelerin imha edilmesini ilişkin bir karar alınmadığını, toplantı sonunda bunun şifahi olarak söylendiğini belirttiler.



Komisyon üyesi Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, "Komisyonun aldığı karar yok. İmha edilemez. Bu suçtur. Buna genel kurulun karar vermesi gerekir" dedi.



CHP, Komisyon Başkanlığı'na, 'tapelerin imha edilmesi suçtur" başvurusunda bulunacak.



Dört eski Bakan ile ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanı AKP'li Hakkı Köylü, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, imha işlemini Soruşturma Komisyonu Raporu'nu TBMM Başkanlığı'na vermeden yapabileceklerini söyledi.



MHP'de tapelerin imha edilmemesi için TBMM Başkanlığı ile komisyon başkanlığına dilekçe verdi.