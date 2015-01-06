'Tapeleri imha etmek için komisyon en kısa sürede toplanacak'

TBMM Yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, ''Tapelerin imhası için komisyon üyelerini en kısa zamanda toplantıya çağıracağım'' dedi.

Meclis Soruşturma Komisyonu’nda bakanların çocuklarıyla konuşma tapelerinin imha edilmesi kararı 5’e karşı 9 oyla alındı.

Ak Parti’nin 9 üyesinin de ‘deliller hukuksuz elde edildi’ ifadelerini kullandığı belirtildi.

TBMM Yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, ''Tapelerin imhası için komisyon üyelerini en kısa zamanda toplantıya çağıracağım'' dedi.

Komisyon Başkanı Köylü, önce tapelerin imhası için tutanak tutulacağını ve aynı dakikalarda tapelerin yakılarak ya da bir makine vasıtasıyla imha edileceğini söyledi.