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Komisyon 'tapeleri imha' kararı verdi, CHP kayıtları Facebook'tan yayınladı

CHP, resmi Facebook sayfasında, komisyonun sileceğini açıkladığı telefon kayıtlarını yayınladı

06 Ocak 2015 17:43

CHP, eski dört bakanla ilgili soruşturmayı yürüten TBMM komisyonunun silinmesine karar verdiği telefon kayıtlarını partinin resmi Facebook sayfasında yayınladı.

Al Jazzera Türk'te yer alan habere göre, Eski Bakanlar Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış hakkındaki iddiaları araştırmak için kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu, dün çalışmalarını tamamlamış ve "Yüce Divan'a sevke gerek yoktur" kararına varmıştı. 

Daha önce de bu kayıtların bazıları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP grup toplantısında dinletilmişti.

CHP'nin Facebook sayfasında yayınlanan tapelere ilişkin görüntü şöyle:

 

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