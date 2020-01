CHP'den 'tapelerin imhasından vazgeçilsin' dilekçesi

CHP'nin Meclis Soruşturma Komisyonu Üyeleri, bakanların çocukları ve aile bireylerine ilişkin tapelerin imhasına ilişkin kararın infazından vazgeçilmesi için TBMM Başkanlığı ve Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'na iki ayrı dilekçeyle başvurdu.



Dilekçelerde, hazırlık soruşturmasının tamalanmadığına dikkat çekilerek, "Bu aşamada delillerin yok edilmesi hali ortaya çıkacaktır.



Komisyon bu iletişim tespit tutanaklarını imha ile görevli bir mercii de değildir" denildi.



Raporla ilgili TBMM Genel Kurulu'nun nihayi karar vereceğine dikkat çekilerek, tapelerin imhasının TCK'ye göre üst sınırı 7.5 yıl olan hapis cezası yaptırımı da ifade edildi.



CHP'nin Meclis Soruşturma Komsiyonu üye milletvekilleri Rıza Türmen, Emre Köprülü, Erdal Aksünger, Osman Korutürk'ün ortak imzalarıyla yapılan dilekçeler şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA



TBMM 05.05.2014 tarihli 84. Birleşiminde “Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonu (9/8)” kurmuş ve bu komisyon 09.07.2014 tarihinde çalışmaya başlamıştır.

Söz konusu komisyonun 05.01.2015 tarihli toplantısı sonrası Komisyon Başkanı Hakkı KÖYLÜ, soruşturma evrakları içerisindeki “tapelerin imha edileceğini” açıklamıştır. Bu kararını ise “tanıklıktan çekinebilecek kişiler arasındaki iletişimin kayda alınamayacağına” dair CMK’nun 135(3). maddesine dayandırmıştır. Komisyon üyeleri de benzer açıklamalar yapmışlardır.

Her şeyden önce Soruşturma Komisyonunun raporu soruşturmayı sonlandıran bir işlem değildir. Nihai kararı verecek olan TBMM Genel Kuruludur. Genel Kurul kararını verirken delillerin hukukiliğini de değerlendirecektir. Komisyon ancak görüşünü kaleme alırken söz konusu tapelerin CMK 135’e aykırı olduğunu raporuna yazabilir. Bu nedenle rapor Genel Kurulda görüşülmeden “tapelerin imhası”, Türk Ceza Kanununda üst sınırı 7,5 yıl hapis cezası olarak yaptırıma bağlanan, “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK 281. Madde)” suçunu oluşturacaktır.

Ayrıca, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun artık istikrar kazanan görüşüne göre, tanıklıktan çekinme hakkı olanlar arasındaki konuşmalar, her ikisi de suç şüphesi altında ise delil olarak kullanılabilecektir. Olayımızda da hem bakanlar hem de çocukları suç şüphesi altında olup sıfatları şüphelidir. Nitekim tüm soruşturma ve kovuşturma süreçlerini bağlayan YCGK, 03.06.2014 tarihli, E:2013/10-62, K:2014/302 ve 19.02.2013 tarihli, E:2011/5-137, K:2013/58 no lu kararlarında, ilgili değerlendirmelerini “…Aksi halde; tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerin, aynı suçu birlikte işlemelerinin kanun koyucu tarafından himaye edildiği sonucuna ulaşılır ki bunun kabulü de mümkün değildir…” cümlesi ile bitirmiştir.

Bu vesile ile bilinmelidir ki, haklarında soruşturma komisyonu kurulan bakanlar hakkında Genel Kurul, Yüce Divan’a sevk kararı vermese ya da Yüce Divan’da yapılacak yargılama sonucu beraat etseler bile bu imha işlemine karar verenler için TCK 281.madde deki “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçu varlığını koruyacaktır. Tapelerin hukuk dışı bir dinleme sonucu yapıldığı kabul edilse bile, bu işlemi gerçekleştirenler hakkında yapılacak bir soruşturmada kullanılacak delillerin de ortadan kaldırılması söz konusudur. Kaldı ki, bu tip derhal imha işlemleri kolluğa yüklenmiş bir görevdir. Yani kolluğun anlık bir imhası söz konusu olmalıdır. Oysa olayımızda uzunca bir süre geçmiştir, tüm geçirilen aşamalarda imha işlemi yapılmamıştır. Zira her iki tarafta şüpheli konumundadır. Ki bu şüphelilik konusu, genel kurulun soruşturmaya izin kararıyla da teşvik edilmiştir.

Öte yandan henüz hazırlık soruşturması aşaması tamamlanmamıştır. Bu aşamada delillerin yok edilmesi hali ortaya çıkacaktır. Komisyon bu iletişim tespit tutanaklarını imha ile görevli bir mercii de değildir.

İlgili kararın infazından vazgeçilmesini bir kez daha hatırlatıyoruz. 07.01.2015



Rıza Türmen Emre Köprülü Erdal Aksünger Osman Korutürk

İzmir Milletvekili Tekirdağ Milletvekili İzmir Milletvekili İstanbul Milletvekili.