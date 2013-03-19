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İstanbul'da DHKP-C'ye şafak operasyonu

İstanbul'da yine DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi...

19 Mart 2013 09:31

İstanbul'da sabah saatlerinde DHKP-C örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 05.30 sıralarında İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Beyoğlu Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi üzerinde bulunan Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği'ne yapılan baskına Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de destek verdi.

DHKP-C örgütüne yönelik olduğu öğrenilen helikopter destekli operasyonda, evin içinde bulunan şüpheliler slogan atmaya başladı. Kapıları açmayan şüpheliler "Faşistler bizi yıldıramaz" şeklinde slogan atarken, polis ekipleri de 'koç başı' ile kapı kilidini kırıp adrese girdi.

Polis yine Okmeydanı'nda Sosyal Meskenler sokakta bir eve girdi. Baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alınırken, polis baskın yaptığı adreslerde arama yapmaya devam ediyor.

14 Mart 2012'de başta Beyoğlu ve Okmeydanı olmak üzere operasyonda, DHKP-C üyesi 13 kişi  gözaltına alınmıştı.

 

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