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DHKP-C operasyonunu protesto eden gruba sert müdahale

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Okmeydanı'nda yaptığı operasyonu protesto etmek eden gruba polis müdahale etti

14 Mart 2013 14:42

 

İstanbul polisinin bu sabah düzenlediği operasyonu protesto etmek isteyen gruplarla polis arasında çatışma çıktı. Polis gruba sert müdahalede bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Okmeydanı'nda yaptığı operasyonu protesto etmek eden gruba polis müdahale etti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde "hücre evi" olduğu düşünülen bir binaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, binada bulunan 6'sı kadın 13 kişi gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada, Çevik kuvvet polisleri, zırhlı polis araçları ve panzerlerle sokak aralarında geniş güvenlik önlemi aldı.

Operasyona tepki gösteren yüzleri maskeli bir grup, polise taş ve soda şişesi attı. Polis gruba gaz bombası attı. Atılan gaz bombası nedeniyle sokaktaki vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

 

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