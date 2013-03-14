İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul polisi, bu sabah 06:00 sularında İstanbul Gençlik Federasyonu binasına baskın düzenledi. Aynı saatlerde İdil Kültür Merkezi de polis tarafından ablukaya alındı. Grup Yorum üyeleri Kültür Merkezi'nin içinde polisin müdahalesini bekliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında değişik adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Beyoğlu Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi üzerinde bir adrese yapılan baskına Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de destek verdi.

DHKP-C'ye yönelik olduğu ileri sürülen operasyonda, evin içinde bulunan şüpheliler slogan atmaya başladı. Kapıları açmayan şüpheliler pencerelere çıkarak slogan atarken, polis ekipleri de eve gaz bombası attı. Binayı saran polisler apartman kapısından, çatıdan ve itfaiye merdiveni yardımıyla pencerelerden binaya girmeye çalıştı. Ekipler uzun süren çalışma sonucunda pencere korkuluklarını keserek içeri girdi. Polislere direnen 6’sı kadın 13 kişi gözaltına alınarak çevik kuvvet otobüslerine bindirildi. Diğer adreslerde de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Grup Yorum da ablukada

Radikal’e açıklama yapan Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek, Kültür Merkezi içinde yaklaşık on kişi olduklarını ve gelişmeleri izlediklerini söyledi.

Baskın haberinin duyulmasının ardından Kültür Merkezi önünde kalabalık bir grup toplandı. Polis'in henüz müdahale etmediği Kültür Merkezi’nde ise Grup yorum üyeleri türküler ve sloganlarla polise tepki gösterdi.



Avukattan açıklama



Radikal’e konuşan avukat Süleyman Güntey, Gençlik Federasyonu’ndaki aramada 13 gözaltı kararı olduğunu açıkladı. Grup Yorum’un bulunduğu İdil Kültür Merkezi’nde de yığınak olduğunu söyleyen Güntey “orada arama yapılıp yapılmayacağından emin değiliz. Federasyondaki aramanın bitmesini bekliyoruz. Gözaltıların DHKP-C ile ilgili olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kararını bize göstermediler. İlk girdiklerinde avukatların girmesine izin vermediler. Polisten bir saat sonra içeri girebildik. İlk aşamada içeri giremediğimiz için daha sonra da aramaya katılamadık” dedi.