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Politika

Atalay 'DHKP-C ölüm listesi'ni yalanladı

Atalay gazetecilere yaptığı açıklamada 'ortada büyük bir liste yok. Zaman zaman tekil isimler olmuş olabilir' dedi

21 Şubat 2013 19:31

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada Mehmet Ağar, Ali Ağaoğlu, Necdet Menzir gibi isimlerin sayıldığı 9 kişilik DHKP-C'nin 'ölüm listesi' diye bir liste olmadığını açıkladı.

Gazetecilerin saorularını alan Atalay, DHKP-C’ye yönelik operasyonlar ve örgütün elinde üst düzey kamu görevlilerinin ölüm listesi bulunup bulunmadığıyla ilgili soruyu da yanıtladı. Atalay, "DHKP-C özellikle ABD Büyükelçiliği’ne yönelik düzenlediği intihar saldırısıyla gündeme geldi. İntihar saldırısında bulunan kişi Almanya ’da kalmış, biz istedik vermediler. Selanik’te eğitim görmüş. Yine Avrupa kesiminin burada bir payı var. Ama tehdit edilen üst yöneticiler listesi gibi bir liste elimde yok. Büyük bir liste ortada yok. Zaman zaman tekil isimler olabilir" dedi.

(DHA)

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