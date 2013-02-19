28 ilde DHKP-C operasyonu: 167 gözaltı

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi'ne (DHKP-C) yönelik 28 ilde başlatılan operasyon kapsamında, başta İstanbul'da ve Ankara olmak üzere 167 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında, Ankara'daki Kamu Emekçileri Sendikası Kurumu (KESK) Genel Merkezi'nde, KESK MYK Üyesi Akman Şimşek’in odasında arama yapılıyor.

Bu sabah 28 ilde eş zamanlı DHKP-C operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Merkezi'nde de arama yapılıyor.

İstanbul'da 56 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, İstanbul'da da sabah erken saatlerde birçok adrese baskın düzenlendi.

İstanbul'daki operasyonda, yaklaşık 56 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Ankara'da birçok adreste arama

Ankara'da KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok adreste arama yapılıyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Akman Şimşek'in konfederasyondaki odasında arama yapıldığı bildirildi.

KESK'in avukatları, Şimşek hakkında gözaltı kararı bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın ''terör örgütü DHKP/C üyeliği'' iddiasıyla yürütüldüğünü ifade eden avukatlar, Balıkesir, İstanbul ve Malatya'nın da arasında bulunduğu birçok ildeki üyelerine yönelik gözaltı kararı olduğunu söyledi.

Hakkında gözaltı kararı bulunanlardan birinin ODTÜ'de akademisyen olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Ankara'da 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenleyen DHKP-C üyesi Ecevit Şanlı'nın Ankara'da kaldığı evlere de baskın yaptı.

İzmir 10 adrese baskın



DHKP-C adına faaliyet gösteren terör örgütünün 'Devrimci Memur Hareketi' grubuna (Kamu Emekçileri Cephesi) yönelik, İzmir Emniyet Müdürüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

10 adrese yapılan baskında İzmir merkezde 7, Torbalı İlçesi'nde 2, Tire İlçesi'nde 1, Antalya'da 2 ve Aydın'da 3 olmak üzere 15 kamu görevlisi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

Bursa'da 16 gözaltı



Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı eş zamanlı operasyonda ise, DHKP-C sempatizanı ve üyesi olduğu öne sürülen 16 kişi, evlerinde gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların sorgulamalarına gün içerisinde başlanması bekleniyor.

Yetkililer çağrılacak olan bazı kişilerin ifadelerine başvurulacağını, hedeflerindeki ismin ise gözaltına alınan 16 kişi olduğunu açıkladı.

Zanlıların sorgulamalarının ardından adliyeye çıkartılması bekleniyor.

ANTALYA

Operasyon kapsamında KESK Antalya Şubesi'nde de aramalar yapıldığı bildirildi.

MERSİN

DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında Mersin'de 3'ü memur olmak üzere 8 kişi evlerinde gözaltına alındı.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de de 3 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin eş zamanlı düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan kimlikleri hakkında bilgi verilmeyen 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KONYA

DHKP-C operasyonu kapsamında Konya'nın Akşehir, Beyşehir ve Ilgın ilçelerinde 4 memur gözaltına alındı.

KOCAELİ

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 28 ilde yürütülen operasyon kapsamında Kocaeli'de bir doktor gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan ve kentteki özel bir hastanede çalıştığı belirtilen zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BALIKESİR

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Balıkesir'de bazı adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonda, gözaltına alınan 3 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.