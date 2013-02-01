Erdoğan onayladı: ABD Büyükelçiliği'ne saldıran canlı bomba DHKP-C'li

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ndeki saldırının DHKP- C tarafından gerçekleştiğini onayladı. Zanlının DHKP-C üyesi Ecevit Şanlı olup olmadığı hakkında net bir yanıt vermeyen Erdoğan, DNA sonuçlarının yarın açıklanacağını söyledi. Erdoğan, saldırının Suriye tarafından gerçekleştirildiği iddialarına da katılmadığını belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde saat 13:14'te düzenlenen saldırıda iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Olaya ilişkin ilk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler, "Büyükelçiliğin Paris Caddesi'ndeki iki nolu personel girişi nizamiyesinde canlı bomba olduğu tahmin edilen bir şahısta patlama meydana geldiğini" söyledi. Güler, "Canlı bombanın erkek olduğunun belirlendiğini, yasadışı sol bir örgütün militanı olduğuna dair ön bilgileri olduğunu ve parmak izinin incelendiğini" belirtti. Ancak, kendisi dışında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır şekilde yaralanmasına yol açan canlı bombanın DHKP-C üyesi Ecevit Şanlı olduğunu öne sürüldü.

Muammer Güler, Cumhuriyet savcısının bizzat olayın başında olduğunu, bomba ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve diğer bütün ilgililerin olay yerinde olduğunu söyledi. Kendisinin de olayın olduğu saat itibarıyla Emniyet Genel Müdürü ile İçişleri Bakanlığı'nda bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Güler, "Ankara Valimiz ve Ankara Emniyet Müdürümüz bizzat olay yerine gelerek buradaki gelişmeleri izlediler. Bir patlayıcı olduğu, içerdeki patlamanın oldukça nizamiyeye hasar verdiği, tabii cesetlerin de fazlaca parçalandığı ilk planda görülüyor" dedi.

Güler, canlı bombanın erkek olduğunun belirlendiğini, yasadışı sol bir örgütün militanı olduğuna dair ön bilgileri olduğunu ve parmak izinin incelendiğini söyledi. Bakan Güler, patlamada yaralanan Didem Tuncay'ın ise gözüyle ilgili bir problem olduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Zanlının DHKP-C üyesi Ecevit Şanlı olduğu ileri sürülürken Fatih Altaylı'nın HaberTürk'teki "Teke Tek" programına katılan Başbakan Recey Tayyip Erdoğan, zanlının DHKP-C üyesi olduğunu doğruladı. Zanlının DNA sonuçlarının yarın açıklanacağını söyleyen saldırının Suriye tarafından gerçekleştirildiği iddialarına da katılmadığını belirtti.

Ecevit Şanlı kim?

ABD Büyükelçiliği'nde düzenlenen saldırıyı yapanın DHKP-C üyesi Ecevit Şanlı olduğu öne sürüldü.

Şanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ile Harbiye Orduevi'ne 1997 yılında düzenlenen lavlı saldırılara katıldığı gerekçesiyle 1997'de tutuklanmıştı. Dönemin Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, Şanlı'nın DHKP-C'nin Silahlı Propaganda Birliği'nden olduğunu açıklamıştı.

2000 yılında F Tipi cezaevlerine karşı pek çok cezaevinde başlatılan açlık grevleri ve ölüm oruçlarına katılan Şanlı, ölüm oruçları başladığında Ümraniye Cezaevi'ndeydi. 19 Aralık Hayata Dönüş Operasyonu'nun ardından Kandıra F Tipi Cezaevi'ne kondu.

Sürdürdükleri ölüm orucu sonucu beliren sağlık sorunları nedeniyle kendi başlarına yaşamaları mümkün görülmeyen ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belgelenen mahkumların tahliye edilmesi kararı ardından, İnsan Hakları Derneği, o dönem yaptığı açıklamada söz konusu mahkumlar arasındaki Şanlı hakkında şöyle yazdı:

"Ecevit Şanlı: Kandıra F Tipi Cezaevi-Ümraniye Cezaevi olayları nedeniyle yargılandığı davada ara kararla tahliye edildi. Ancak serbest bırakıldığına dair bir bilgi bizlere ulaşmadı."