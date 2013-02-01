Canlı bomba saldırısında yaralanan Didem Tuncay yoğun bakımda

Ankara Numune Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği girişindeki patlamada yaralanan Didem Tuncay'ın hastanelerinde tedavi altında olduğunu belirterek, ''Hayati tehlikesi şu an için var ve bu nedenle yoğun bakım şartlarında hastamızı gözlüyoruz'' dedi.

Ankara Numune Hastanesi Yöneticisi Zengin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 13.40'da hastanelerine, daha sonra basın çalışanı olduğunu öğrendikleri 38 yaşında bir kadının getirildiğini söyledi.

Zengin, ''Yapılan ilk değerlendirmede baş bölgesinde, özellikle sağ göz bölgesinde travmanın da bulunduğunu bir durum tespiti yapıldı. İlgili branşlardan tüm hekim arkadaşlarımızın ortak değerlendirmeleri halen devam ediyor. Mevcut bulgularla hastamızı yoğun bakımda gözleme devam ediyoruz. Tetkikleri hala devam ediyor'' diye konuştu.

Zengin, yaralının hayati tehlikesi bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu, ''Hayati tehlikesi şu an için var ve bu nedenle yoğun bakım şartlarında hastamızı gözlüyoruz'' diye yanıtladı.

Olayın oluş şekline ilişkin bir bilgileri olup olmadığının sorulması üzerine de Zengin, ''Ailesiyle görüştük, gerekli bilgileri aldık. Zaten gerekli değerlendirme halen yoğun bakımda devam ediyor. Basın mensuplarına geçmiş olsun diliyoruz'' ifadesini kullandı.

Ankara Numune Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Zengin, konuyla güncel bilgileri daha sonra basınla paylaşacaklarını söyledi.



