Ankara'daki patlama tüm dünyada flaş haber oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ni hedef alan kanlı saldırı, tüm dünyada medya tarafından flaş haber olarak duyuruldu. TRT de haberinde patlamanın El Kaide tarafından gerçekleştirilmiş olduğu üzerinde durulduğunu bildirdi.

TRT patlamadan sonraki gelişmeleri yansıttığı haberinde Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in, patlamanın canlı bomba tarafından yapıldığı, ölenlerden birinin ABD Büyükelçiliğinde çalışan bir Türk, diğerinin ise canlı bomba olduğunu söylediğine değinerek, iş takibine gelen bir kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

TRT, "Patlamanın El Kaide terör örgütü tarafından yapıldığı üzerinde duruluyor" değerlendirmesini yansıttı, Türk Kızılayı'ndan 10 afet uzmanının patlama bölgesine gönderildiğini belirtti



Sky News, "ABD Büyükelçiliği dışında intihar saldırısı" derken en az iki kişinin öldüğü belirtildiğini kaydetti.



Kanala konuşan bir gazeteci de "her tarafı sarsan büyük bir patlama"dan söz etti.



BBC de, "ABD Büyükelçiliği dışında patlama" başlığını kullandığı haberinde intihar saldırısından kuşkulandığını belirtti. Haberde "düzinelerce ambulans ve yangın araçlar, olay yerine hızla yöneldi" denildi.



El Cezire, saldırıyı duyururken en az bir kişinin öldüğünü belirtti. "Kapısı zarar gören Büyükelçiliğin yan girişinden dumanlar yükseliyordu" ifadesini kullanan El Cezire, "patlamanın nedeninin ise henüz belli olmadığını" kaydetti.