ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan bombalı saldırıda 2 kişi öldü!

Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi. DHKP-C üyesi Ecevit Şanlı isimli bir canlı bomba, Büyükelçilik personelinin geçiş yaptığı güvenlik noktasında, x-ray cihazından geçerken patlamayı gerçekleştirdi. Patlamada büyükelçilikteki Türk güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu ile saldırıyı yapan canlı bomba öldü. Saldırıda yaralanan kadının ise bir dönem NTV'de muhabirlik yapan Didem Tuncay olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, canlı bombanın yasadışı sol bir örgütün militanı olduğuna dair ön bilgileri olduğunu ve parmak izinin incelendiğini söyledi.





Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği'nin Paris Caddesi'nde bulunan 2 No'lu giriş kapısı önünde saat 13.30 sıralarında bir patlama oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Görgü tanıkları patlama nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını söylediler.

Ankara Valisi Alaattin Yüksel, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği kapısında meydana gelen patlamada canlı bomba ile birlikte toplam iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önündeki patlama sonrasında olay yerinde incelemelerde bulunan Yüksel, ABD Büyükelçisi Francis Ricciardione ile birlikte basına bilgi verdi.

Canlı bombayla birlikte toplam 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Yüksel, olayda yaralanan bir kişinin de iş takibi için olay yerinde bulunan bir kadın olduğunu, yaralı kadının Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti. Olaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yüksel, olayın Büyükelçiliğin alanı içinde, nizamiye içinde gerçekleştiğini kaydetti.



Yüksel, hasar tespit çalışmalarını sürdürüldüğünü incelemenin tamamlanmasından sonra daha net açıklama yapabileceğini söyledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün tüm teknik ekiplerinin ABD Büyükelçiliği'nde çalışma yaptığını kaydeden Yüksel, canlı bombanın üzerindeki mühimmatı patlatması sonucu alanda yıkıntılar oluştuğunu, güvenlik güçlerinin bu yıkıntılarda incelemelerde bulunduğunu ifade etti. Yüksel, canlı bomba dışında ikinci kişinin Büyükelçilikte çalışan bir personel olduğu bilgisini verdi.

Ankara büroları, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yanında olan Milliyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Fikret Bila ile Vatan gazetesinin muhabiri Kıvanç El, olay yerine gittiklerinde verilen ilk bilginin "patlamanın canlı bombadan kaynaklandığı" yolunda olduğunu açıkladılar. Fikret Bila, Paris Caddesi'nin yüksek güvenlik önlemleri alınan bir bölge olduğunu, herkesin ve her arabanın bu sokağa giremediğini, bölgeye yalnızca görevlilerin alındığını belirterek, “canlı bomba”nın nasıl büyükelçiliğin önüne sokulduğunun tartışıldığını söyledi.

Saldırı yeri Amerikan toprağı sayılıyor

Milliyet gazetesinin yargı muhabiri Gökçer Tahincioğlu da, "Büyükelçiliğin kimlik kontrollerinin yapıldığı nizamiye kapısının önünde ceset parçaları vardı. Ceset parçaları caddeye yayılmış şekildeydi. Bu parçaların canlı bombaya mı, yoksa başka birisine mi ait olduğu bilinmiyor. Zaten canlı bomba olduğu da hâlâ iddia. Elçilik binasına yeni gelen bir kadın ağır yaralandı. Bunun dışında da bir kişi yaralandı. Enkazın altında da kalanların olmuş olabileceği söylendi" dedi.

Saldırı Amerikan Büyükelçiliği’ne ait giriş bölgesinde meydana geldiği için, olay Amerikan topraklarında meydana gelmiş sayılıyor. Bu nedenle soruşturmada öncelikli yetkili makamın ABD makamları olacağı, Türk emniyeti ve istihbaratı ise işbirliği yapacağı belirtiliyor.

Erdoğan: Bilgi alacağım

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, patlamayla ilgili olarak, şunları söyledi:

"ABD Büyükelçiliği personel girişine bir canlı bomba saldırmak suretiyle arzu etmedğimiz bir neticeye vesile oldu. Bu terörün uzantıları, bu ortak mücadeleyi dünyanın her yerinde birlikte vermemiz gerektiğini söyledi. Tüm güvenlik güçleri, orada inceleme yapıyor. Sağlıklı netice ortaya çıktığında İçişleri Bakanı'mız açıklama yapacaktır. Canlı bomba paramparca oldu. 2 vatandasımız da rahmetli oldu. Yaralılara da Allah'tan şifa diliyoruz. Bütün bunlara karşı dik duracağız."

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu da olay yerine gitti. Ankara Valisi Alaattin Yüksel de olay yerinde inceleme yaptı, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Franchis Riccardone ile görüştü.

Riccardone, “Bu saldırı Türk-Amerikan ilişkilerine zarar vermeyecek ve Türkiye’yi halen dost olarak görüyoruz” dedi.

CHP'den yapılan açıklamada ise, "Olayı kınıyoruz, hükümetin olayın üzerine eğilmesini ve sorumlularını bulmasını istiyoruz" denildi.

Büyükelçiliğin güvenlik prosedürlerine göre, elçilik çalışanlarının bina dışına çıkmasına izin verilmiyor.

Haberi uluslararası ajanslar da son dakika olarak abonelerine duyurdu.

ABD'den ilk açıklama

Ankara'da 2 kişinin öldüğü ABD Büyükelçiliği saldırısıyla ilgili ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk polisiyle birlikte çalışıyoruz" denildi.

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği patlamasıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Ankara'da ABD Büyükelçiliği önündeki kanlı patlamayla ilgili Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, Ankara'da ABD Büyükelçiliği önündeki saldırının yerel saatle 13.13'te meydana geldiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nuland, "Ölü ve hasar tespiti için Türk polisiyle çok yakın bir işbirliği içinde çalışıyor ve soruşturmayı genişletiyoruz" dedi.

'Konsolosluğa gelmeyin'

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'ndan yapılan açıklamada da, ABD vatandaşlarının bu aşamada konsolosluğu ziyaret etmemeleri istendi.

Türkiye'deki ABD vatandaşlığına uyarı

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yönelik açıklamasını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'de bulunan ABD vatandaşlarının patlama olduğu ve tehdit altındaki bölgelerden uzak durmaları istendi. Açıklamada, ABD vatandaşlarının gösteri ve büyük toplantılardan da uzak durmaları talep edildi.

2008 yılında da İstanbul'da saldırı düzenlenmişti

İstanbul ABD Başkonsolosluğu'na 9 Temmuz 2008 yılında düzenlenen saldırıda 6 güvenlik görevlisi ile saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi de hayatını kaybetmişti. Arabayı kullanan 4. saldırgan da Küçükçekmece'de bulunmuş, saldırgan intihar etmişti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da “Korsaid” rumuzlu bir kullanıcı Ankara'daki patlamadan bu kareyi paylaştı: