DHKP-C operasyonu: 100 gözaltı

Türkiye genelinde 10 ilde düzenlenen operasyonda DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen 100 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 10'unun İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi.

Terörle Mücadele ekipleri bu sabah erken saatlerde İstanbul, Ankara, Adana, Kocaeli, Mersin, Konya, Sakarya, Eskişehir, Kütahya ve Tunceli'de tespit ettiği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskında 10'u İstanbul'dan olmak üzere DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen 100 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık muayenelerinin yapılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.