DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen 2 kadın yakalandı

DHKP-C üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesine 100 metre kala yakalandı. Gözaltına alınan 2 kadının üzerinden 2 tabanca ve 150 mermi çıktı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 gündür takip ettikleri S.D., ve Ç.Ş., bugün saat 10.00'da Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'ne girdi. Burada elbiselerini değiştiren iki kadın Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçti.

Kadınları kısa bir süre takip eden ekipler, şüphelileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 100 metre kala durdurdu. Bu kişilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ve 150 adet mermi ele geçirdi. 2 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik silahla saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kadınların DHKP-C üyesi oldukları iddia edildi.

Gazi Mahallesi'nde bir evde kalan iki kadından S.D'nin İnşaat Mühendisliği, Ç.Ş'nin ise Türk Dil Edebiyatı mezunu olduğu ortaya çıktı.