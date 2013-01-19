Emniyet önünde DHKP-C operasyonu protestosu

Polisin dün gerçekleştirdiği DHKP-C operasyonu İstanbul'da Vatan Caddesi önünde protesto edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde DHKP-C operasyonunu protesto etmek isteyen yaklaşık 20 kişilik gruba polis müdahale etti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre gruba, TOMA aracından tazyikli su sıkıldı. Hüsnü Yıldız isimli gösterici sıkılan sudan yere yıkıldı. Gözlerinin acıdığını söyleyen Yıldız, arkadaşları tarafından metro girişine götürüldü. Yıldız'ın etrafında toplanan grup yine tazyikli suyla dağıtıldı. Yıldız yerdeyken tazyikli su sıkılması göstericilerin tepkisini çekti. Grup pankart açarak Vatan Caddesi'ni bir süre trafiğe kapattı. Çevik kuvvet polisleri ile göstericiler arasında kovalamaca yaşandı