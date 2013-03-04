MİT, 104 kişilik DHKP-C listesini emniyete gönderdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DHKP-C örgütüne yönelik yaptığı istihbari çalışma sonucunda, 104 kişilik eylemci listesi hazırladı. Teşkilatın listesi emniyet müdürlüklerine dağıtılırken, listedeki 33 kişinin ‘aranıyor’ kaydının olduğu belirlendi.

Emniyet İstihbarat Dairesi'nin 11 Şubat tarihli yazısında PKK’nın tasfiye süreciyle birlikte DHKP-C’nin, "Halkın sesi, emperyalistlerin korkulu rüyası" sloganıyla aktör haline gelme çabası içinde olduğu belirtildi.

Örgütün, uluslararası toplantıların gerçekleştirildiği mekanlara hizmetli görüntüsü altında eleman sızdırarak eylem planladığı anlaşıldı.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın aldığı bilgilere göre, başta ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik canlı bomba eyleminin yanı sıra İstanbul’da polislere karşı suikast eylemlerine başlayan yasadışı DHKP-C örgütüyle ilgili çalışmalar yürüten MİT Müsteşarlığı’nın, 11 Ocak’ta EGM’ye gönderdiği resmi yazıyla, DHKP-C’yle bağlantısı olduğunu tespit ettiği 104 kişinin fotoğrafları ve isimlerini bildirdiği ortaya çıktı.

MİT, söz konusu kişilerin T.C. kimlik numaraları ile kimlik bilgileri ve DHKP-C tarafından kullanılması olası 12 kişiye ait kimlik bilgilerini gönderdi. MİT’in gönderdiği listedeki isimlerden 34’nün kadın olduğu ve 33 şüpheli hakkında ise “aranıyor” kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyet İstihbarat Dairesi’nin 11 Şubat tarihli yazısında PKK’nın tasfiye süreciyle birlikte DHKP-C’nin, “Halkın sesi, emperyalistlerin korkulu rüyası” sloganıyla bir aktör haline gelme çabası içinde olduğu belirtildi.



Hizmetli görüntüsüyle eylem



Örgütün uluslararası alanda sesini duyurmaya çalıştığı belirtilen yazıda, örgütün lider kadrosunun, uluslararası toplantıların gerçekleştirildiği mekanlara "hizmetli" görüntüsü altında örgüt ile bağlantılı kişileri sızdırarak eylem yapılmasını planladığı açıklandı.

Yazıda, ülkücü ve milliyetçi tabanın ve gençliğin provokatif eylemlerle kışkırtılarak Türkiye’nin kaosa süreklenmesinin planlandığı belirtilirken, örgüt yönetimince 11 kişinin belirlenmiş eylem hedeflerine yönelik olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Emniyet’in yazısında, örgütün tabanına, "ayakta olduğu" mesajını vermek için özellikle canlı bomba eylemlerine yönelebileceği ifade edildi.



Facebook ve twitter



Tüm polis birimlerinin uyarıldığı yazıda, DHKP-C’nin bilişim teknolojilerini kullanarak polislere ait kimlik, adres ve fotoğrafları, facebook ve twitter hesapları üzerinden kullandığına dikkat çekilirken, emniyet birimlerinin istihbarat çalışmalarına ağırlık vermesi istendi.