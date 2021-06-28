İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden Bülent Kılıç açıklaması: Basın mensubu olduğu emniyette öğrenildi

İstanbul Taksim'de 19. Onur Yürüyüşü'nü takip ederken polisin boğazına bastırarak ve ters kelepçeyle gözaltına aldığı Agence France Press (AFP) foto muhabiri Bülent Kılıç'la ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, Kılıç'ın basın mensubu olduğunu Emniyet Müdürlüğünde işlem yapılırken öğrendiklerini ve serbest bıraktıklarını belirtti.

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“26 Haziran 2021 tarihinde LGBT’li gruplarca İstiklal Caddesi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı civarında planlanan yasa dışı gösteri ve yürüyüşle ilgili olarak Beyoğlu Kaymakamlığınca (1) günlük yasaklama kararı alınmıştır. Söz konusu karara uymayarak yürüyüş yapmakta ısrar eden LGBT’li gruplar görevlilerimizce defaatle uyarılmışlardır.

“Ancak; yapılan tüm uyarılara rağmen görevlilere mukavemette bulunarak karşılık veren gruplar arasından (46) şahıs yakalanmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

“Yasadışı gösterinin engellenmesi esnasında mukavemet gösteren grupla birlikte yakalananlar arasında maalesef Basın mensubu Bülent KILIÇ’ın da bulunduğu tespit edilmiştir. Adı geçen basın mensubu; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlem yapıldığı sırada, kendisinin basın mensubu olarak görevli olduğu ve ilgili personellerden şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.” (Bianet)

TIKLAYIN - Basın meslek örgütleri, "Basının nefesini kesemezsiniz!" diyerek polis şiddetine karşı sokağa çıkıyor

TIKLAYIN- İçişleri Bakanlığı, fotomuhabir Kılıç’ın boğazına bastırılarak gözaltına alınmasını "Polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir” diyerek savundu

TIKLAYIN | AFP Fotomuhabiri Kılıç: Metin Göktepe’yi öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar

TIKLAYIN | Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Meslektaşımızı darp eden güvenlik görevlileri ile ilgili işlem yapılmasını bekliyoruz

TIKLAYIN | İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’ne müdahale: AFP foto muhabiri Bülent Kılıç boğazına bastırılarak gözaltına alındı

TIKLAYIN | Taksim'de yapılan Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi; gözaltılar var

TIKLAYIN | CHP, AFP fotomuhabiri Kılıç’ın fotoğrafını paylaştı: Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor

TIKLAYIN | Polisin boğazına bastırarak gözaltına aldığı AFP foto muhabiri Bülent Kılıç: Orada bir gazeteci öldürülmeye çalışıldı