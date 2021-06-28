İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden Bülent Kılıç açıklaması: Basın mensubu olduğu emniyette öğrenildi
"Yakalananlar arasında maalesef Basın mensubu Bülent KILIÇ’ın da bulunduğu tespit edilmiştir"
28 Haziran 2021 16:15
İstanbul Taksim'de 19. Onur Yürüyüşü'nü takip ederken polisin boğazına bastırarak ve ters kelepçeyle gözaltına aldığı Agence France Press (AFP) foto muhabiri Bülent Kılıç'la ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, Kılıç'ın basın mensubu olduğunu Emniyet Müdürlüğünde işlem yapılırken öğrendiklerini ve serbest bıraktıklarını belirtti.
Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“26 Haziran 2021 tarihinde LGBT’li gruplarca İstiklal Caddesi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı civarında planlanan yasa dışı gösteri ve yürüyüşle ilgili olarak Beyoğlu Kaymakamlığınca (1) günlük yasaklama kararı alınmıştır. Söz konusu karara uymayarak yürüyüş yapmakta ısrar eden LGBT’li gruplar görevlilerimizce defaatle uyarılmışlardır.
“Ancak; yapılan tüm uyarılara rağmen görevlilere mukavemette bulunarak karşılık veren gruplar arasından (46) şahıs yakalanmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır.
“Yasadışı gösterinin engellenmesi esnasında mukavemet gösteren grupla birlikte yakalananlar arasında maalesef Basın mensubu Bülent KILIÇ’ın da bulunduğu tespit edilmiştir. Adı geçen basın mensubu; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlem yapıldığı sırada, kendisinin basın mensubu olarak görevli olduğu ve ilgili personellerden şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.” (Bianet)