CHP, AFP fotomuhabiri Kılıç’ın fotoğrafını paylaştı: Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor
"Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz"
27 Haziran 2021 13:46
CHP, stanbul'da dün LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen polis müdahalesinde boğazına bastırılarak gözaltına alınan AFP Fotomuhabiri Bülent Kılıç'ın fotoğrafını "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor" notuyla paylaştı.
CHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz…" denildi.