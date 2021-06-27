AFP Fotomuhabiri Kılıç: Metin Göktepe’yi öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar

İstanbul'da dün LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen polis müdahalesinde boğazına bastırılarak gözaltına alınan AFP Fotomuhabiri Bülent Kılıç, "Metin Göktepe’yi öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar" açıklamasını yaptı.

"Canıma kast edilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi"

Serbest bırakılan Kılıç Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Canıma kast edilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi, bana bunu yapandan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları, her ne ise, bu Dünya’da hangi mahkemeyse hesap soracağım, yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a kalmayacak. Metin Göktepe’yi Eyüp spor salonunda öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar. Saolsun halk gazetecisine sahip çıktı. Tüm dostlar seferber oldu. Kolay değil öyle. Daha işimiz var." ifadesini kullandı.

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