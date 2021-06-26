Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Meslektaşımızı darp eden güvenlik görevlileri ile ilgili işlem yapılmasını bekliyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Onur Yürüyüşü'nü takip eden Fransız Haber Ajansı muhabiri (AFP) Bülent Kılıç’ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Meslektaşımızı darp eden güvenlik görevlileri ile ilgili işlem yapılmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

TGC Yönetim Kurulu, AFP Bülent Kılıç’ın Taksim'deki Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşler yer verildi:

“Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz. Son olarak 26 Haziran 2021 Cumartesi günü Fransız Haber Ajansı muhabiri Bülent Kılıç Taksim’deki Onur Haftası etkinliğini haber yapmak için izlerken darp edilerek gözaltına alındı. #Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızın bir an önce özgür bırakılmasını istiyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri 2020 Fotoğraf ödülünü alan meslektaşımızı darp eden güvenlik görevlileri ile ilgili işlem yapılmasını bekliyoruz.”