T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı, fotomuhabir Kılıç’ın boğazına bastırılarak gözaltına alınmasını "Polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir” diyerek savundu

27 Haziran 2021 15:53

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul'da dün LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç'ın boğazına bastırılarak gözaltına alınmasını, "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir" sözleriyle savundu. Ersoy'un paylaşımını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da retweetledi.

Ersoy, CHP'nin Bülent Kılıç'ın fotoğrafını paylaştığı tweeti alıntılayarak, "Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | AFP Fotomuhabiri Kılıç: Metin Göktepe’yi öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar

TIKLAYIN | Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Meslektaşımızı darp eden güvenlik görevlileri ile ilgili işlem yapılmasını bekliyoruz

TIKLAYIN |  İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’ne müdahale: AFP foto muhabiri Bülent Kılıç boğazına bastırılarak gözaltına alındı

TIKLAYIN | Taksim'de yapılan Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi; gözaltılar var

TIKLAYIN | CHP, AFP fotomuhabiri Kılıç’ın fotoğrafını paylaştı: Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor

 

Bülent Kılıçfotomuhabirsavunduİçişleri Bakanlığızorbalık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24