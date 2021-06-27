İçişleri Bakanlığı, fotomuhabir Kılıç’ın boğazına bastırılarak gözaltına alınmasını "Polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir” diyerek savundu
27 Haziran 2021 15:53
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul'da dün LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç'ın boğazına bastırılarak gözaltına alınmasını, "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir" sözleriyle savundu. Ersoy'un paylaşımını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da retweetledi.
Ersoy, CHP'nin Bülent Kılıç'ın fotoğrafını paylaştığı tweeti alıntılayarak, "Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir." ifadesini kullandı.