Basın meslek örgütleri, "Basının nefesini kesemezsiniz!" diyerek polis şiddetine karşı sokağa çıkıyor

İstanbul Taksim'de düzenlenen Onur Yürüyüşü’nü takip eden AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'ın polis tarafından boğazına bastırılarak gözaltına alınmasının ardından basın meslek örgütleri, "Basının nefesini kesemezsiniz!" diyerek polis şiddetine karşı üç ilde eylem düzenleme kararı aldı. Aynı protesto eylemini takip eden çok sayıda gazetecinin darp edildiği, gözaltına alınmak istendiği hatırlatılarak, "Gazeteciye şiddet uygulayan kamu görevlileri suç işliyor, bu gidişe hep birlikte dur demeliyiz" çağrısı yapıldı.

"Çok sayıda gazeteci gözaltına alınmak ve makinelerindeki görüntüler silinmek istendi"

14 basın meslek örgütünün ortak yaptığı yazılı açıklamada, "Basının nefesini kesemezsiniz! Gazeteciye şiddet uygulayan kamu görevlileri suç işliyor, bu gidişe hep birlikte dur demeliyiz. Tüm basın emekçilerine çağrımızdır! Türkiye’de haklarını aramak için sokağa çıkan yurttaşları takip edip haberleştirmek gazetecinin kamusal görevidir. Meslektaşlarımız son günlerde tüm toplum adına bu görevlerini yürütürken ağır şiddetle karşı karşıya kalmaya başladı. Yaşananlar çok tehlikeli bir boyuta ulaştı. Taksim’de yapılmak istenen protesto eylemini izlemeye çalışan çok sayıda gazeteci darp edildi, gözaltına alınmak istendi, görüntü almaları engellendi, makinelerindeki görüntüler silinmek istendi." denildi.

"Polis ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet sergiledi"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ama artık gazeteciler görevlerini yaparken ölümle de yüz yüze kalıyor! Bunun son örneği Taksim’deki protestoları takip eden AFP Fotomuhabiri Bülent Kılıç’ın uğradığı şiddettir. Haksız ve hukuksuz şekilde Kılıç’ın görev yapmasını engelleyen polis, yere yatırdığı meslektaşımızın boynuna diziyle bastırarak ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet sergiledi.

"Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, asla kabul etmeyeceğiz!"

Amerika’da bir polis tarafından aynı yöntemle boğazına çökülerek öldürülen George Floyd’un görüntüleri tüm dünyada infial uyandırmışken, ülkemizdeki güvenlik güçlerinin bunu örnek alırcasına şiddet uygulaması hepimizi derinden endişelendirmektedir. Emniyet güçleri bu hareketleri ile halkın gerçekleri öğrenme hakkını engellemektedir, nefessiz bıraktıkları yalnız meslektaşımız değil, halkın bu hakkıdır. Gösterileri izleyen gazetecilerin görüntü almasını engellemeye yönelik İçişleri Bakanlığı genelgesi hukuka ayrılıktan davalıktır. Tüm basın meslek örgütleri bu genelgeye tepkilerini gösterdi, Danıştay’da dava açıldı. Bu şiddet uygulamasının amacı basını bezdirmek ve görevini yapmaktan uzak tutmak ise, bu amaca ulaşmanın mümkün olmadığını bir kez daha gür bir sesle haykırıyoruz. Bu kabul edilemez anlayışı şiddetle kınıyoruz. Tepkimizi dile getirmek için tüm meslektaşlarımızı üç ilde Valilik önüne kameralarımızı, fotoğraf makinelerimizi, not defterlerimizi bırakarak, şiddeti barışçıl şekilde protesto etmeye çağırıyoruz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, asla kabul etmeyeceğiz! Ellerinizi gazetecilerin üzerinden çekin! Bu ablukayı dayanışma ile kıracağız!