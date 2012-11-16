İsrail 30 bin yedek askerini göreve çağırdı

Gazze'den İsrail'e atılan füzelerden ikisi ülkenin finans merkezlerinden Tel Aviv'e düştü. Saldırı sonrası 30 bin yedek askere 'göreve hazır ol' emri verilmesi üzerine, İsrail'in kara harekatına hazırlandığı yorumları yapıldı.

1991'den bu yana ilk kez böyle bir saldırı yaşayan Tel Aviv'de, hava saldırısı sirenleri duyuldu.

Roketlerden biri, boş bir araziyi vururken, birinin de denize düştüğü belirtildi.

Bu arada, İsrail Savunma Bakanı 30 bin kişilik yedek birlikleri göreve çağırdı.

Kudüs'teki BBC Muhabiri Richard Galpin, İsrail Ordusu'nun Gazze'ye yönelik bir kara saldırısı hazırlığı yaptığı yönündeki spekülasyonların arttığını bildirdi.

Önceki günden bu yana İsrail'in Gazze'ye karşı düzenlediği saldırılarda, aralarında Hamas'ın askeri kanat liderinin de bulunduğu 18 Filistinli öldü.

Gazze'den çoğu Güney İsrail'e karşı ateşlenen yüzlerce füze de, 3 İsrailli'nin ölümüne neden oldu.

İslami Cihad Örgütü'nün silahlı kanadı, Tel Aviv'e İran yapımı Fecr-5 roketleri attıklarını duyurdu.

Örgütün yaptığı açıklamada, "Savaşın menzilini Tel Aviv'e doğru genişlettik ve daha da genişleteceğiz" denildi.

Tel Aviv ilk Körfez Savaşı sırasında, dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in emriyle fırlatılan füzelerden bu yana, ilk kez böyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, "Şiddetteki bu artışın, karşı tarafın ödemek zorunda kalacağı bir bedeli olacak" dedi.

'Gaddar saldırı'

Gazze'deki Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye, İsrail'in düzenlediği 'gaddar saldırıları' kınadı.

Haniye televizyonda yaptığı konuşmada, "Biz Gazze'de kararlı ve sarsılmaz bir şekilde kalacağız. Saldırıyı püskürteceğiz. Cepheye gönderdiğimiz cesur direnişçilerimize hepimiz güveniyoruz" dedi.

Dün akşam saatlerinde Gazze'deki BBC muhabirleri, kentte ve civarında İsrail saldırılarından kaynaklanan büyük patlamalar duyduklarını bildirdi.

Son iki günde İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin çoğu militan örgütlerin üyesi. Ancak siviller ve en az dört çocuk da ölenler arasında. Ölenleden biri de BBC Arapça'nın Fotoğraf Editörü Cihad Mişharavi'nin 11 aylık oğlu Ömer.

Hamas'ın roket saldırıları sonucu da, İsrail'in güneyindeki Kiryat Malachi kasabasında, bir apartmanın en üst katında oturan ikisi kadın, biri erkek 3 sivilin öldüğü belirtildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'la yaşanan çatışmalarda sivil ölümlerinden kaçınmak için ellerinden gelein yapacaklarını söyledi.

Netanyahu, Hamas'ın ise kasıtlı olarak sivillerin yaşadığı yerleri hedef aldığını savundu.

Mısır'ın yeni lideri Muhammed Mursi, İsrail bombardımanını "kabul edilemez bir saldırı" diye niteledi.

Türkiye ve Mısır'a çağrı

Mısır Başbakanı Hişam Kandil'in bugün, dayanışma için Gazze'yi ziyaret edeceği açıklandı.

İsrail'in en önemli müttefiki ABD ise, Hamas'la ilişkileri olan ülkelere, Gazze'den yönelen roket saldırılarının durdurulması için baskı yapma çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, "Hamas nezdinde bir derece nüfuzu olan Türkiye, Mısır ve bazı Avrupalı ortaklarımıza, bu nüfuzu Hamas'ın çatışmaları tırmandırmaması için kullanılması çağrısında bulunduk" diye konuştu.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları'nın bügün yapacakları acil toplantıda, bölgede tırmanan şiddeti ele alması bekleniyor.

İsrail'in, geçtiğimiz günlerde düzenlenen roket saldırılarının ardından, havadan ve denizden Gazze'ye yönelik başlattığı bombardıman, dört yıl önceki topyekun işgalden bu yanaki en şiddetli saldırı olma özelliğini taşıyor. (BBC Türkçe)